Vertrouwenspersoon moet stevigere positie krijgen

‘De vertrouwenspersoon moet een stevigere positie krijgen.’ Dat zegt Erwin Rog van vakbond De Unie. Werkgevers die vertrouwenspersonen terugfluiten, stopzetten van opdrachten en zelfs ontslaan?



De bevindingen van LVV en het onderzoeksprogramma 'De Monitor' zijn onthutsend aldus Rog. ‘Dat anno 2018 nog steeds de onafhankelijkheid van de vertrouwenspersoon binnen de bedrijven niet gerespecteerd wordt is niet meer van deze tijd. Juist nu de maatschappelijke discussie over vertrouwen en respect naar elkaar onder een vergrootglas ligt – en zeker na de #metoo discussie - kan het niet zo zijn dat censuur en wegschuiven plaatsvindt.’ Uit het onderzoek blijkt zelfs dat er ontslagen vallen.



De Unie gaat bij de komende cao onderhandelingen samen met LVV juist deze wantoestanden aankaarten binnen de bedrijven. ‘We gaan de cao gebruiken om de positie van de vertrouwenspersoon te verstevigen. Wij willen in de komende cao’s duidelijke en concrete afspraken maken over rechtsbescherming van de vertrouwenspersonen binnen bedrijven.’ ‘Dit onderzoek benadrukt nogmaals de urgentie om dit nu met spoed vast te leggen’ aldus Rog.