Schoonmaakbranche strijdt succesvol tegen laaggeletterdheid

Goed kunnen lezen en schrijven is van grote betekenis om te kunnen functioneren in de samenleving en om goed te kunnen werken. Daarom is het van belang dat sectoren waarin laaggeletterdheid relatief veel voorkomt, samen met de overheid actie ondernemen. De schoonmaaksector investeert al veel in opleiding en scholing voor werknemers aan de basis van de arbeidsmarkt, maar werkt graag mee aan verdere verbetering.



Aldus de branchevereniging voor de schoonmaaksector OSB in een reactie op berichten dat veel werknemers in de schoonmaak laaggeletterd blijken te zijn. Basis voor de berichtgeving is een onderzoek door de Stichting Lezen & Schrijven.



In de berichtgeving wordt gemeld dat 40 procent van de schoonmakers laaggeletterd is. Daardoor zouden ze de etiketten van schoonmaakmiddelen niet kunnen lezen. Op twee manieren wordt gewerkt om schoonmakers te helpen. In de eerste plaats volgen alle nieuwe schoonmaakmedewerkers een korte opleiding hoe om te gaan met de verschillende schoonmaakmiddelen. Mondelinge uitleg en demonstraties vormen een belangrijk onderdeel hiervan. Daarnaast zijn er allerlei taalcursussen voor het leren spreken en schrijven van Nederlands. Dat is niet alleen in het voordeel van bedrijven, maar ook van belang voor de medewerkers zelf, onder meer in contacten met de overheid. De schoonmaaksector trekt hier jaarlijks een half miljoen euro voor uit en kan in dat opzicht worden gezien als een integratiemotor.



OSB zou deze inspanningen graag in overleg met de overheid willen intensiveren. Taalvaardigheid is voor de ontwikkeling van werknemers van grote waarde.