94% van de Nederlanders vindt de eigen maaltijden lekker

Nederlanders in een meerpersoonshuishouden zijn erg te spreken over hun eigen kookkunsten, blijkt uit onderzoek van Bruynzeel Keukens. Maar liefst 62% geeft aan de maaltijden uit eigen keuken lekker te vinden. Dat de eigen maaltijden héél lekker zijn, zegt zelfs 32% van de Nederlanders. Vooral vrouwen geven aan dat zij de beste kok zijn in huis. Mannen vinden daarentegen vaker dat hun partner/huisgenoot een betere kok is.



Bij drie op de vijf Nederlanders wordt er niet dagelijks gekookt



Bij 1% van de Nederlanders wordt er thuis zelfs helemaal nooit gekookt. Toch geeft iets meer dan een vijfde van de Nederlanders aan maar één dag niet thuis te koken en de overige zes dagen per week wel in de keuken aan de slag te gaan. En koken doet men niet altijd alleen! Wanneer men kookt, geeft 28% aan dit samen met de partner en/of huisgenoot te doen.



Pasta wint het van patat bij kinderen



Bij maar liefst 68% van de huishoudens met thuiswonende kinderen, hebben de kinderen invloed op wat er op tafel komt te staan. En welk gerecht is favoriet bij de kinderen? Op nummer 1 staat pasta, nauw gevolgd door patat/friet en pizza. Ook pannenkoeken en stamppot zijn graag gekozen maaltijden door kinderen.



Eén op de vier Nederlanders heeft een vaste eet-dag



Zij geven aan een vaste dag per week te hebben waarop zij een bepaalde maaltijd eten. De vrijdag (37%) en zaterdag (36%) zijn het meest populair als vaste eet-dag en men eet dan voornamelijk friet.



Meer dan de helft van de Nederlanders eet niet dagelijks aan tafel



Van alle ondervraagden geeft 14% aan nooit aan tafel te eten. 46% eet wel dagelijks aan tafel. Wanneer men niet (dagelijks) aan tafel eet, wordt er voornamelijk op de bank gegeten.



Een onderzoek naar het leven in- en om de keuken



Dit onderzoek is uitgevoerd door Ruigrok NetPanel in opdracht van Bruynzeel Keukens. Het onderzoek richt zich op 4 thema’s: koken, opruimen en schoonmaken, feestdagen en het leven- in en om de keuken in het algemeen. Het onderzoek betreft een kwantitatief onderzoek dat online is uitgevoerd in de periode van 28 mei tot en met 6 juni 2019 en is representatief voor Nederlanders vanaf 22 jaar en ouder naar geslacht en opleiding. In totaal hebben 1.070 Nederlanders de vragenlijst helemaal ingevuld.