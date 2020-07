In Nijverdal is het meest unieke terras van Nederland!

Op 3 juni 2020 is aan de Overijsselse rivier ‘de Regge’ het meest unieke terras van Nederland gerealiseerd. Bij de Wilgenweard bestaat nu namelijk de mogelijkheid om te lunchen/dineren met de voeten in het water zónder zelf nat te worden.



Veel horecaondernemers hebben minder zitplaatsen beschikbaar om de anderhalve meter te handhaven. Horeca- en activiteitenlocatie de Wilgenweard heeft daar iets op bedacht: een terrasverlenging van rijplaten. Het ‘nieuwe terras’ van rijplaten drijft op het water en geeft de unieke mogelijkheid om óp de Regge te eten. Voeten in het water en genieten maar.



Spetterende thuisvakantie



Door de huidige crisis houden veel Nederlanders noodgedwongen een thuisvakantie. Dit kan ook leuk zijn, zeker als horecaondernemers besluiten een unieke belevenis te creëren.



Jan Voortman, Eigenaar van Ferex: “Wij werden direct heel enthousiast toen de Wilgenweard met het idee kwam om onze rijplaten te gebruiken voor een extra terras. Aan deze toepassing hebben we zelf niet eerder gedacht, Daarom hebben wij 10 rijplaten in bruikleen gesteld om de terrasverlenging te realiseren. Zeker tijdens een crisis als deze verdienen mensen een spetterende thuisvakantie. Daar dragen wij graag aan bij.”



Kijkje achter de schermen



Aan het aanleggen van het nieuwe terras ging het nodige werk vooraf. Het was niet mogelijk om de rijplaten direct in het water te laten bij de horecalocatie. Aan de oever van de Regge zijn daarom de rijplaten in het water gelegd en aan elkaar gekoppeld. Het complete terras is vervolgens achter een roeibootje naar de Wilgenweard gesleept.