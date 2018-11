Nederlands bedrijf wereldwijd pionier nieuwe ambacht

DiamondsByMe vernieuwt sieraden industrie



RHOON - DiamondsByMe is de eerste ambachtelijke juwelier waar je online sieraden kunt personaliseren of helemaal zelf vormgeven. Het ontwerp kun je online bekijken via realistic render foto’s. En een wereldprimeur: je kunt thuis een 3D-geprinte proefversie van je sieraad ontvangen. Remco Broekhuis van DiamondsByMe: “Wij werken volgens het nieuwe ambacht. Daarbij combineren we de allernieuwste technologieën met het eeuwenoude sieraden ambacht. Zo maken wij handgemaakte sieraden voor iedereen bereikbaar.”



Pionieren



Het idee achter DiamondsByMe is geboren op de grootste juwelenbeurs ter wereld in Hongkong. Broekhuis zag daar een 3D-printer en was meteen verkocht. Hoe hij die moderne techniek precies in zijn atelier kon gebruiken, nee, nog geen idee. Broekhuis: “Geen enkele goudsmid of juwelier werkte met zo’n printer. Ik moest zelf het wiel uitvinden en ondervinden hoe ik die allernieuwste technologie binnen het sieraden ambacht kon toepassen.”



Exclusief en bereikbaar



Broekhuis ging op onderzoek. Aan stilstaan heeft hij een hekel. “Ik wil weten, ik wil vooruit. Begin 2000 was ik de allereerste juwelier wereldwijd met een laser. Daarmee kon je sieraden efficiënter repareren en je klanten nog beter helpen.” Na twee jaar ontrafelen, testen en hertoetsen opende hij DiamondsByMe online. Daarmee was hij de eerste juwelier waar je online sieraden kunt personaliseren of naar eigen smaak en stijl helemaal zelf ontwerpen. Broekhuis: “Als jij je wilt verloven of gaat trouwen, of je partner of jezelf een origineel sieraad cadeau wilt geven, zie je veel van hetzelfde. Massa, geen maatwerk. Wanneer je wel een bijzondere ring, speciaal collier of uitzonderlijke armband hebt gevonden, schrik je vaak van de prijs. Originele, ambachtelijk gemaakte sieraden maken wij door onze kostenbesparende aanpak wel bereikbaar.”



Realistic rendering



Je ontwerp kun je online bekijken, ook in bewegend beeld. De 3D afbeeldingen zijn superrealistisch, realistic rendering heet dat. Elk detail is vlijmscherp. Broekhuis: “In ons systeem zitten 20 miljoen foto’s die we allemaal zelf hebben gemaakt. Je ziet online precies hoe je eigen speciale ring straks om je vinger staat.”



3D proefversie



Bij DiamondsByMe kun je als enige juwelier ter wereld ook een 3D-geprint voorbeeld van jouw sieraad ontvangen. Een bijna identieke replica van je ontwerp. Gemaakt van een kunststof en 3D-geprint op werkelijke grootte. “Je kunt ze vasthouden, passen en dragen, en tot in detail bekijken, om te zien of we het ontwerp misschien nog verder moeten perfectioneren”, zegt Broekhuis. Pas wanneer jij helemaal tevreden bent, gaan de goudsmeden van DiamondsByMe de exclusieve ring voor jou handmatig maken. “Die voorpret van de superrealistische foto’s en de 3D-dummy maken het online samenstellen en zelf ontwerpen van een sieraad nog leuker. Ook omdat je erbij rechtstreeks betrokken bent.”



Ecogoud en Lab Grown



Bij DiamondByMe werken ze alleen met ecogoud. “Dat bestaat uit 100% gerecycled goud van betrouwbare leveranciers dat bij ons een nieuw leven krijgt. Dat maakt ecogoud minder belastend voor het milieu dan het delven van nieuw of fairtrade goud”, vertelt Broekhuis. Naast natuurlijke diamanten gebruikt DiamondsByMe Lab Grown diamanten die je in ons land nog amper kunt krijgen. “Lab Grown kweek je uit natuurlijke diamanten. Ze hebben dan ook dezelfde eigenschappen.” Het belangrijkste verschil: “Lab Grown diamanten zijn beter voor jou als consument, want goedkoper en verkregen onder veel betere milieu- en arbeidsomstandigheden.”



Over DiamondsByMe



