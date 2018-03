Lokale non-profit vereniging doneert prijs aan ING CEO

Vereniging Groengrijs, een organisatie die betaalbare dagtochten organiseert voor sociaal maatschappelijke instellingen, heeft zaterdag de eerste prijs in het kader van ‘Help Nederland vooruit’ gedoneerd aan ING CEO Ralph Hamers. ‘Help Nederland vooruit’ is een initiatief van ING Nederland Fonds om lokale acties vooruit te helpen.



Afgelopen najaar werd de Vereniging Groengrijs uit Amsterdam aangewezen als een van de goede doelen binnen dit initiatief. Tijdens de daaropvolgende stemronde eindigde Groengrijs als eerste met maar liefst 517 stemmen. Eric Junge, voorzitter van Vereniging Groengrijs: “Uiteraard zijn we dankbaar voor de stemmen, maar we voelen ons niet comfortabel om een prijs aan te nemen van een organisatie die zo een exorbitante loonsverhoging vergoelijkt,” aldus de voorzitter.



Junge: “De stemmen hebben we te danken aan deelnemers aan onze dagtochten en aan ons sociaalmaatschappelijke netwerk bestaande uit organisaties als Stadspas Amsterdam, Huizen van de Wijk, zorgverenigingen, vluchtelingenorganisaties en seniorenclubs. Als Vereniging constateren we een afnemende solidariteit met die minima. We vinden dat die trend een halt toegeroepen moet worden en willen daar op deze manier aandacht voor vragen.” Om deze reden doneert de vereniging de prijs aan Ralph Hamers. De prijsuitreiking vond op hetzelfde moment plaats als de bekendmaking van de loonsverhoging van 58% van Hamers.



