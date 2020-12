Toename aantal flexwerkers

Opening nieuwe vestiging voor bouw, techniek en meer



Steeds meer flexwerkers



Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren er in het tweede kwartaal van dit jaar 1,7 miljoen flexwerkers -werknemers met een flexibele arbeidsrelatie. Dat zijn er ruim 180 duizend meer dan in 2010. Daar komen nog eens 1,5 miljoen zelfstandigen bij, met name zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers). Totaal betekent dit inmiddels, dat bijna een derde van alle arbeidskrachten flexwerker of zzp’er is. Hoewel dat aantal het derde kwartaal van 2020 iets afnam, wordt er in de techniek en de bouw opnieuw een toename gezien.



Nieuwe vestiging Flax.People in Vianen



Flax.People, met het hoofdkantoor in Rotterdam, is als organisatie een relatief nieuwe speler in de markt van flexibele arbeid. Daar ziet men als geen ander hoezeer het flexwerken, al dan niet als zzp’er aan terrein wint. De organisatie groeit dan ook hard mee in deze ontwikkelingen. Sinds juli 2020 worden er door de zogenoemde Flax.Pro’s dagelijks meer en meer projecten gerealiseerd. Via de bestaande vestigingen in Rotterdam, Tilburg en Maastricht gaan de vaklieden dagelijks aan het werk in diverse projecten. Daar is nu een vierde vestiging bijgekomen in Vianen.



Partner in flexibele arbeid



Fabian van der Laan en Rik van Straaten zijn de mannen achter deze nieuwe Flax vestiging. Zij zijn daarmee de partner in flexibele arbeid, in met name de bouw en de techniek. “Wij van Flax.People spelen snel en adequaat in op de trends in de markt, maar ook op de vragen van onze klanten,” aldus Fabian en vervolgt: “Wij werven en selecteren de juiste flexwerker voor elke opdracht en voor elke vitale functie.”



“Dankzij onze praktijkervaring weten wij exact wat de opdrachtgever nodig heeft, waardoor wij de persoon kunnen selecteren die het bedrijf nodig heeft,” vult Rik hem aan.



Wat als prettig ervaren wordt is dat de flexwerker eerst mag ondervinden of het werk hem/haar bevalt, zonder zich direct voor lange tijd vast te leggen.



Groei zet door



De groei van Flax.People zet overigens onverminderd door, ook na de opening van de vestiging in Vianen. Ondernemers die een kei zijn in het selecteren en bemiddelen van flexibele arbeidskrachten, maar geen zin hebben in allerlei bijkomstige randzaken, zijn welkom om als partner onder de vlag van Flax.People aan te sluiten. Aanvullende informatie kan worden verkregen via de website op flaxpeople.nl.