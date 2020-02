Oorlog is HOT tijdens 75 jaar vrijheid

Het Nationale Theater viert in 2020 dat we in Nederland al 75 jaar in vrijheid leven. In Den Haag, de internationale stad van vrede & recht en een stad met 180 nationaliteiten, heeft vrijheid veel betekenissen. Het theater is de plek om die betekenis te waarderen en te delen met elkaar. We doen dit met voorstellingen over de sporen die een oorlog achterlaat in je persoonlijke leven, maar ook met gesprekken over hoe kwetsbaar vrijheid is. De eerstvolgende HOT avond van dit seizoen staat daarom in het teken van oorlog.



Oorlog is HOT



Vier keer per jaar organiseert Het Nationale Theater op maandagavond een HOT avond. In iedere HOT avond staat een thema centraal dat ook in een van de eigen producties aan bod komt. In het jaar waarin we 75 jaar vrijheid vieren, zet Het Nationale Theater Judith Herzberg’s Leedvermaak trilogie (première 12 april) en de bingewatch-marathon Trojan Wars (première 14 maart) op de planken.



Voor Oorlog is HOT op maandagavond 16 maart zijn twee ervaringsdeskundigen uitgenodigd om het publiek mee te nemen in hun persoonlijke verhalen en dieper in te gaan op het thema; journalist Bette Dam en veteraan Niels Roelen. Want wat is oorlog nou eigenlijk precies? Is het een situatie? Een toestand? Een gebeurtenis? Oorlog is in ieder geval de snelste weg naar verandering. Zoveel is zeker, maar het gaat zó snel dat het resultaat van die verandering niet te controleren is. Waardoor oorlog doorgaans vooral chaos oplevert. Is de waarheid of de leugen het eerste slachtoffer? Hoe ziet de wereld van een land in oorlog eruit? En, wat neemt een veteraan eigenlijk mee op patrouille?



Twee ervaringsdeskundigen



Bette Dam (39) woonde acht jaar in Afghanistan, waar ze onder meer werkte als correspondent voor NRC Handelsblad en de Wereldomroep. In 2009 verscheen haar boek ‘Expeditie Uruzgan, de weg van Hamid Karzai naar het paleis’ en in 2019 verscheen haar boek ‘Op zoek naar de vijand, het verhaal van een terrorist die een vriend wilde zijn’ over oud-Talibanleider mullah Omar.



Niels Roelen (44) is Afghanistan veteraan, schrijver en vader. Hij werd diverse keren uitgezonden op missies voor de VN en de NAVO. Roelen schreef twee boeken; ‘Soldaat in Uruzgan’ en ‘Leven na Uruzgan’. Momenteel werkt hij aan zijn derde boek. Roelen was in 2018 hoofdpersoon in een filmpje van Defensie in de aanloop naar Veteranendag. Daarin snijdt hij de vraag van zijn dochter aan of hij een moordenaar is. Roelen neemt het publiek tijdens Oorlog is HOT mee op zijn voorbereiding en tijdens patrouille tot aan een hinderlaag.



Oorlog in tekst en muziek



Acteurs van Het Nationale Theater lezen teksten voor uit o.a. Trojan Wars en Macbeth. Ze worden muzikaal begeleidt door de muziekformatie TRACK (bekend van o.a. Veenfabriek voorstellingen Moby Dick, Orfeo, naar Monteverdi). De slagwerkmusici improviseren met energiek en sterk geluid waarbij hun muziek met de vertelling meebeweegt. In contrast van dit muzikale geweld zingt het KOBRA ensemble ontroerende liederen van Monteverdi.



Oorlog is HOT is maandagavond 16 maart om 20:15 uur, duurt ca. 100 minuten en kost tien euro entree. Het volledige programma van 75 jaar vrijheid bij Het Nationale Theater vind je op www.hnt.nl/vrijheid. Wanneer je een kaartje voor een voorstelling koopt uit het aanbod van 75 jaar vrijheid, kost je kaartje voor Oorlog is HOT slechts 5 euro.