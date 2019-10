Tentoonstelling #2030isNu in het Museon geopend

Vandaag is in het Museon in Den Haag de interactieve tentoonstelling #2030isNu geopend.



Duurzame Ontwikkelingsdoelen



De tentoonstelling #2030isNu maakt de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals of SDG’s) van de Verenigde Naties persoonlijk. Door interactieve uitdagingen aan te gaan komt je erachter hoe je zelf kunt bijdragen aan een betere wereld. Ben je bereid deze uitdaging aan te gaan?



De opening vandaag in het Museon valt samen met de soft launch van de campagne viering van 75 jaar Verenigde Naties in 2020. Met de interactieve #2030isNu tentoonstelling steunt Museon de SDGs en draagt zo bij aan de mondiale dialoog.



Foto 01: ​​​​​ Sandra Pellegrom, de Nederlandse SDG coodinator en jongeren vertegenwoordigers Mathilde en Cansu starten hun persoonlijke SDG reis.



Foto 02: Jongeren vertegenwoordigers Mathilde en Cansu voor de expositie #2030isNu.



In het komende jaar is #2030isNu te zien op tal van evenementen in Nederland. Met het thema ‘Shaping the Future’staat het op popfestivals, vrijheidsfeesten en andere publieke evenementen. Op onze website kun je zien waar de #2030isNu tentoonstelling zich bevindt. De tentoonstelling is ontwikkeld door de Europese Commissie en in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken naar Nederland is gebracht.



One Planet, uitdagende VN-expositie in Museon



#2030 is nu is een reizende aanvulling op One Planet, de centrale opstelling van het Museon waarin te zien is dat er wel degelijk antwoorden zijn op grote, mondiale vragen. Met One Planet vervult het Museon zijn door de VN bekrachtigde rol als pionier en inspirator voor het behalen van de 17 wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen. De expositie etaleert inspirerende oplossingen voor een eerlijke verdeling van voedsel, water en energie en voor het aanvaarden van verschillen tussen mensen. Bezoekers worden uitgenodigd om zich te laten inspireren, mee te denken en tot actie over te gaan. En zo een held op deze planeet te worden. De Verenigde Naties hebben vanwege deze expositie het Museon erkend als officieel partner voor het uitdragen van de inhoud en het belang van die doelen.



Museon



Het Museon wil bijdragen aan een leefbare aarde voor iedereen. We zien het als onze taak om bezoekers te inspireren tot een actieve houding als wereldburgers en delen daarom met hen het avontuur van de zoektocht naar oplossingen. Het Museon is een museum voor cultuur en wetenschap, met een bijzondere educatieve collectie en een actuele programmering met een focus op mondiale vraagstukken. Ons museum is een inclusieve plek waar we nieuwsgierigheid, verbeelding en creativiteit stimuleren. Het Museon ligt in de Internationale Zone van Den Haag en speelt de unieke rol van intermediair tussen de inwoners en de internationale instellingen die werken aan een betere, veilige en rechtvaardige wereld.