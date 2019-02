Minister Bijleveld opent tentoonstelling Koude Oorlog

Op vrijdag 22 februari opent Minister van Defensie Ank Bijleveld in het Nationaal Militair Museum (NMM) de tentoonstelling ‘Als de Russen komen’, een tentoonstelling over Nederland en de Koude Oorlog.







Tentoonstelling ‘Als de Russen komen’



De tentoonstelling maakt de dreiging van de Koude Oorlog tastbaar door een audiovisuele reis langs bijzondere objecten uit binnen- en buitenland. Naast een replica van de atoombom ‘Fat Man’, die op 9 augustus 1945 boven Nagasaki in Japan tot ontploffing kwam, is er een unieke Poolse militaire stafkaart te zien. Rode, nucleaire bommen op de kaart markeren de door Polen geplande aanvalsdoelen: Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag. De kaart is ondertekend door generaal Jaruzelski, de latere president van Polen. Maar ook recente gebeurtenissen worden in de tentoonstelling behandeld, zoals cyber warfare en de hack-operatie op OPCW door de Russische militaire inlichtingendienst vorig jaar. Deze gebeurtenissen benadrukken de actualiteit van het onderwerp Koude Oorlog.



Programma



De tentoonstelling wordt geopend door Minister van Defensie Ank Bijleveld. Prof. Dr. Jan Hoffenaar, hoogleraar militaire geschiedenis en hoofd van de afdeling Wetenschappelijk Onderzoek van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, geeft een inleiding over de Koude Oorlog. Generaal-majoor Onno Eichelsheim, directeur van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, geeft een inkijkje in het werk van de MIVD.



Nationaal Militair Museum



Het Nationaal Militair Museum (NMM) is hét museum over de betekenis van de krijgsmacht voor Nederland in het heden, verleden en de toekomst. Het museum belicht deze betekenis aan de hand van verhalen, activiteiten en actuele exposities die je bijblijven.