Hoe weet je de Bitcoin koers?

Bitcoins, het is een vorm van cryptocurrency. Hoewel iedereen weet wat Bitcoins zijn is het voor sommige ook onduidelijke wat het nu precies is. Bitcoin is een munt, maar hoe kan het een munt zijn als je niet de geldwaarde kunt zien? En hoe kan het op het ene moment de Bitcoin ontzettend veel waard is en je een Bitcoin miljonair kan zijn en het volgende moment de Bitcoin nauwelijks meer waarde heeft? Dat alles heeft te maken met de Bitcoin koers.



Wat is de Bitcoin koers?



Voordat je meer gaat lezen over hoe de Bitcoin koers wordt bepaald moet er eerst een ding duideljk gemaakt worden; er is namelijk niet 1 Bitcoin koers. Deze cryptocurrency is namelijk ontworpen als een peer-to-peer betaalsysteem en moet volledig decentraal kunnen functioneren, oftewel een vorm waarbij digitaal vorm van cash geld rechtstreek van persoon tot persoon wordt uitgewisseld zonder tussenkomst van een derde partij. Hierdoor heeft iedere beurs of handelsplatform de vrijheid om de eigen bitcoin koers te bepalen. De koers komt tot stand door de totale vraag en het totale aanbod op de beurs. Bij handelsplatformen kunnen handelaar zelf de cryptomunten verkopen of worden de Bitcoins met een marge verkocht en gekocht.



Wat bepaalt de Bitcoin koers?



Ondanks dat er dus niet 1 Bitcoin koers is zijn er wel een aantal zaken die de marktwaarde van deze cryptomunt bepalen. Immers de waarde van de Bitcoin kan snel op en naar gaan. Dat zag je wel op het hoogtepunt van de Bitcoin, toen de totale markt van deze munt meer dan een 125 miljoen waard was en enkele dagen nog maar de helft. Wat bepaalt dan de Bitcoin koers? Dat wordt onder andere bepaald door speculatie en adoptie. Doordat beleggers, handelaren en andere partijen steeds maar weer speculeren en een positie innemen op de koers ontstaat er volatiliteit, de verandering in marktwaarde. Speculatie houdt eigenlijk niks anders in dan dat handelaren of particuliere partijen Bitcoins verkopen en kopen om te profiteren als de Bitcoin stijgt of daalt in waarde.



Adoptie van de munt



De andere factor die de Bitcoin koers bepaalt is adoptie. Als de acceptatie of adoptie van de cryptocurrency wordt verhoogd, verhoogt ook de intrinsieke waarde. Anders gezegd, hoe meer mensen of partijen gebruik maken van Bitcoins en deze verhandelen, hoe hoger de intrinsieke waarde van de munt wordt. Maar dat kan best lastig zijn want in totaal zijn er wel meer dan tweeduizend verschillende soorten cryptocurrency ’s. En veel daarvan lijken op elkaar en concurreren met elkaar. Voor de koper of verkoper is het dan soms niet de moeite om te investeren in een nieuwe cryptocurrency. Maar als de waarde op lange termijn van een cryptocurrency wel wordt waargemaakt, dan verhoogd de intrinsieke waarde van de munt en wordt deze veel meer waard.



Handelen in de Bitcoin



Wil je gaan handelen in de Bitcoin is het dus goed om te kijken op welke handelsplatform of beurs je de Bitcoins wilt gaan kopen en verkopen. Afhankelijk daarvan kan je dan door middel van grafieken kan je de historistische koers bekijken of de actuele koers. Op basis daarvan kun je bepalen of meer de Bitcoins gaat verkopen of meer inkopen. En wie weet, misschien hoor jij over een poosje ook bij de Bitcoin miljonairs.