Bewoners nemen belangrijke initiatieven in de energietransitie

Op vrijdagmiddag 25 oktober organiseert de stichting Energy Commons Institute in de stad Groningen onder de titel Samen Doen een bijeenkomst om de energieprogramma’s voor Noord Nederland en in het bijzonder de provincie Groningen een stap verder te brengen. Energy Commons Institute doet dit vanuit bewonersinitiatieven. Het past binnen de bredere trend van bewoners die het heft in eigen hand nemen.



Het doel is om te verbinden en vernieuwen, samen met bewoners, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties voor het oplossen van de uitdagingen waar Groningen voor staat. Energy Commons Institute wil kansen verzilveren op het gebied van leefbaarheid, economie, vergroening, digitalisering en ecologie. Ze laat zien aan welke programma’s er wordt gewerkt in Noord Nederland, West Nederland en ook internationaal.



Op de agenda staat een korte toelichting op de Smart City Roadmap, Koninkrijk der Nederlanden. Deelnemers ontvangen deze Roadmap. Daarna is er een terugblik en vooruitblik op tienerondernemers uit Groningen in de SDG competitie in San Francisco waar 20 landen aan deelnamen. Allemaal bewonersinitiatieven! Op de agenda staat ook een gefaciliteerde dialoog onder de titel - Connecting for Impact. Deze dialoog met break-out sessies en een plenaire terugkoppeling stimuleert incubatie van initiatieven die leiden tot een meer inclusieve, rechtvaardige en duurzame samenleving.



Tenslotte wordt de revolutionaire nieuwe gasvrije CV-ketel gepresenteerd, die is geplaatst in de school van Leerbouwen dat zich richt op het opleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze nieuwe gasvrije CV ketel geeft een hoge temperatuur af, zodat het afgiftesysteem in de woning - vloerverwarming en radiatoren - hetzelfde kan blijven en alleen de CV-ketel wordt vervangen met plaatsing van een buitenunit. Deze revolutionaire CV-ketel is het antwoord op de huidige generatie warmtepompen.



Energy Commons Institute nodigt iedereen van harte uit om kennis te nemen van deze en andere projecten die voor Nederland en ver daarbuiten grote impact gaan hebben. Projecten waar nationaal en internationaal veel interesse en aandacht voor is. Er worden meer dan honderd deelnemers verwacht, waaronder vertegenwoordigers van energie coöperaties, installatie bedrijven, woningbouw verenigingen en gemeenten.