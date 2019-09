27e editie 50PlusBeurs informatief kompas voor Yep



- ’s Werelds grootste seniorenbeurs met primeurs, presentaties, 450 exposanten en 100.000 bezoekers -



Dinsdag 17 september opent de 27e editie van de 50PlusBeurs, ’s werelds grootste senioren-evenement, om 10.00 uur in De Jaarbeurs Utrecht. De actieve plusser, tegenwoordig ookwel YEP genoemd (Young Elderly Person), treft van 17 tot en met 21 september ruim 450 exposanten met producten voor de oudere consument, alsook een groot aantal presentaties over hoe de komende jaren actief, gezond en financieel onafhankelijk te blijven.



Ook maatschappelijke organisaties waaronder politieke partijen zijn aanwezig met het oog op Prinsjesdag. De beurs kent een aantal beursprimeurs en bezoekers treffen een veelheid aan BN-ers als Peter Römer (Baantjer), Pauline Broekema, Maarten van Rossum, Susan Smit, Hugo Borst, Lenny Kuhr, Abdelkader Benali, Addy van den Krommenacker, Govert Schilling, Maarten Spanjer, Daphne Dekkers en Dr. Janneke Wittekoek.



Primeurs voor nu…. en later



Op de beurs primeurs voor lekker leven nu, als 50Plus Lingerie Pavone, de nieuwe Mitsubishi ASX, het airbagvest voor fietsers, alsook camperprimeurs van Dethleffs, Weinberg en Sunlight.



En voor latere leeftijd: de Tworby (mobiel blijven met eigen fiets), de Scoozy (mobiel blijven in stijl) en bijvoorbeeld de Modulaire Woning (duurzaam gelijkvloers zelfstandig blijven wonen in eigen omgeving), die volledig opgebouwd op de beurs te bezichtigen is.



De 50PlusBeurs verwacht bijna 100.000 bezoekers in 5 dagen. Bedrijven en dienstverleners richten zich massaal op deze groeimarkt. Ouderen hebben nog steeds veel te besteden, groeien in aantal en vermogen, en zijn bereid te consumeren.



Groeisegmenten blijven campers, elektrische auto's, elektrische fietsen, financiële diensten en diensten voor gezond leven en langer thuis wonen.



De eerste editie van de 50PlusBeurs in 1993 bracht 96 meest non-profit exposanten en 9000 bezoekers. Een overzicht van de actuele 50PlusBeurs treft u op www.50plusbeurs.nl