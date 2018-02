Theatergroep zoekt deelnemers voor menselijke draaikolk

Theatercollectief Schwalbe zoekt mensen van alle leeftijden die onderdeel willen uitmaken van een menselijke draaikolk in hun voorstelling 'Schwalbe zoekt massa', die later dit seizoen te zien is bij Het Nationale Theater in Den Haag. Op donderdag 22 februari van 19.00 tot 22.00 kan iedereen deelnemen aan de fysieke workshop die voorafgaand aan de voorstelling wordt gehouden in Theater aan het Spui.



Tijdens de voorstelling zie je een grote groep mensen van verschillende leeftijden en achtergronden in cirkels over de vloer rennen, wat soms lijkt op een draaikolk, mensenmassa of een een vogelzwerm. “We wilden een ontmoeting zonder woorden organiseren”, zegt Theatercollectief Schwalbe over de interactieve performance. Iedereen kan meedoen als loper, renner of als toeschouwer op donderdag 22 februari tijdens de workshop. Ervaring op de vloer of met hardlopen is niet nodig. Enige conditie is wel een vereiste, omdat er een paar uur fysieke inspanning wordt geleverd op het podium. Daarnaast is het raadzaam om sportschoenen, comfortabele kleding en een extra t-shirt (voor zweetdruppels) mee te nemen. Interesse? Opgave via schwalbe@schwalbe.nu.



De voorstelling 'Schwalbe zoekt massa' is op donderdag 24 mei om 20.15 uur te zien in Theater aan het Spui in Den Haag.