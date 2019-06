Minister Kaag in Rotterdam: 'Wees niet bang, wij zijn met velen'

Fantastische tussenstand opbrengst Nacht van de Vluchteling: 1.537.943 EUR



Minister Kaag heeft vannacht het startschot gegeven van de tiende editie van de 40 km lange Nacht van de Vluchteling die vanuit Rotterdam naar Den Haag gaat. Zij sprak duizenden deelnemers toe: 'Wees niet bang, wij zijn met velen', en stak een recordaantal lopers een hart onder riem.



In Amsterdam gaf burgemeester Halsema het starschot voor de 40 km van de hoofdstad naar Haarlem. Zij vertelde van de vluchtelingen die zij ontmoette op een van haar reizen met de directeur van Stichting Vluchteling, Tineke Ceelen. Stichting Vluchteling gaf vorig jaar ruim 880.000 vluchtelingen levensreddende noodhulp in 28 landen.



In Utrecht gaf Art Rooijakkers het startschot van de 40 km naar Amersfoort, en in Nijmegen wethouder Grete Visser en de 'pianist van Yarmouk' Aeham Ahmad.



Ondertussen komen honderden lopers aan bij de eerste rustpunten op de routes, waar zij verwend worden door vrijwilligers en andere supporters. De finish op alle routes is rond 8 uur zondagochtend.



In Den Haag verwelkomt burgemeester Krikke de deelnemers op de Grote Markt, in Haarlem bij Stadsstrand De Oerkap, in Amersfoort rapper Diggy Dex, en in Arnhem verwelkomt burgemeester Marcouch de eerste lopers bij het ochtendgloren.



In dit linkje treft u de nieuwsfotos van burgemeester Halsema aan:



https://peterfranken.wetransfer.com/downloads/f4a6e623ce0a326b6ecc1155a9c515ab20190615224801/1df6edfdc5c59f673b9357508d48606b20190615224801/ddb43f



En in dit linkje de nieuwsfoto's met minister Kaag:



https://daniellavanbergenfotografie.wetransfer.com/downloads/4f723f1e04c3a5d132df85ca94de9c4d20190615234422/cc9695c64f217f6c39edbe5439450d2220190615234422/118a16