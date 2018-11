Deltacommissaris Wim Kuijken ontvangt Uniepenning

Tijdens het Deltacongres op 1 november reikte Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen, de Uniepenning uit aan vertrekkend deltacommissaris Wim Kuijken. Dit als blijk van grote waardering voor zijn jarenlange inzet voor het waterbeheer in Nederland en de goede samenwerking met de waterschappen.



De deltacommissaris en zijn jaarlijkse Deltaprogramma en Deltafonds zijn ingesteld via de Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening van eind 2011. Nederland is voor zover bekend het enige land ter wereld met een dergelijk instituut en Wim Kuijken is de eerste persoon die dit belangrijke ambt van regeringscommissaris heeft bekleed. Hij moest in de beginjaren daarom pionieren, kennis vergaren, een apparaat opbouwen en in het bestuurlijk-politieke bestel een positie verwerven. De wijze waarop Kuijken de afgelopen jaren invulling heeft gegeven aan deze opdracht, heeft bij de waterschappen grote waardering afgedwongen.



Een veilig, klimaatbestendig Nederland



Zo stond hij aan de wieg van de Deltabeslissing Waterveiligheid, met daarin een nieuw stelsel van normen voor de waterveiligheid, en introduceerde hij het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, met daarin handvatten voor gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk om het proces richting een klimaatbestendig Nederland te versnellen en te intensiveren.



Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen: “Wim Kuijken was de drijvende kracht achter de realisatie van een deltacommunity waarin voor iedereen die wil bijdragen aan de leefbaarheid van onze delta, een plek is. Wim Kuijken heeft de basis gelegd voor het interbestuurlijke samenwerken tussen gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk. Voor de inspirerende wijze waarop hij dat heeft gedaan, zijn wij hem dank verschuldigd en zullen wij hem altijd blijven zien als “Onze Deltaman”.”



Wim Kuijken wordt per 1 januari 2019 opgevolgd door Peter Glas, oud-voorzitter van de Unie van Waterschappen en watergraaf van waterschap De Dommel.