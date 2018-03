Vakantiegangers lopen het Oranjegevoel massaal mis

Vakantie betekent voor veel mensen even weg zijn van alle dagelijkse beslommeringen. Maar uit onderzoek in opdracht uitgevoerd door Canal Digitaal blijkt dat vakantiegangers het Oranjegevoel missen. Dit omdat ze niet live de sportwedstrijden kunnen volgen en daardoor de strijd om de podiumplaatsen missen. Met de introductie van Canal Digitaal Op Vakantie hoeft de vakantieganger niets meer te missen van de sportzomer.



Canal Digitaal Op Vakantie zijn drie televisie-abonnementen specifiek voor de vakantie ontworpen en biedt alle vakantiegangers (dus ook die in het buitenland) de zekerheid om gemakkelijk, in de hoogste kwaliteit, live tv te kijken. Zelfs in “the middle of nowhere”.



"Op vakantie willen we ontspannen en toch niets missen. Een van onze grootste ergernissen is dan ook 'gedoe' als het gaat om het ontvangen van een goed werkend tv-signaal", aldus Brigitte Verweij, Head of Marketing Communications bij Canal Digitaal, die vakantie-ergernissen onderzocht. "Niemand wil gehannes met wankele wifi tijdens een belangrijke wedstrijd of live talkshow. Met Canal Digitaal Op Vakantie maakt het niet uit waar je caravan of camper staat, want dankzij de satelliet ontvang je bijna overal in Europa live televisie. Je hoeft dus niet naar herhalingen te kijken of genoegen te nemen met wankele wifi."



Met Canal Digitaal op Vakantie speelt Canal Digitaal in op de wens van consumenten om waar en wanneer zij maar willen live televisie te kunnen kijken. Gemak en flexibiliteit zijn daarbij sleutelwoorden. Met Op Vakantie Basis kijken klanten zes maanden non-stop Canal Digitaal, van 21 maart tot 21 september. Met Op Vakantie Flex 3 of Flex 6 kiezen klanten zelf welke 3 of 6 vakantiemaanden ze live televisie willen kijken. In bijna heel Europa zijn dat 56 tv-zenders, waarvan 24 in HD, inclusief FOX Sport Eredivisie 1, in een superieure beeld- en geluidskwaliteit. Via de gratis Canal Digitaal TV App kan er ook op meerdere apparaten gekeken worden. Zo wordt televisiekijken op vakantie nog aantrekkelijker en missen de vakantiegangers geen seconde van het sportseizoen.