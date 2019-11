Benefietconcert voor Sint Maarten

De Stichting Henry Ostiana Foundation organiseert een benefietconcert op zondag 24 november 2019 in Zalencentrum de Brug in Reeuwijk vanaf 11:00-14:30 uur met optredens van o.a. Trio Nos Otrabanda, Lely Vos en Anastacia Larmonie. Het doel is fondsen werven voor betere zorg bij dementie van mensen op Sint Maarten. Kaarten voor de benefiet zijn á €35 verkrijgbaar via HOFoundation@outlook.com



De Stichting is opgericht in naam van Henry Ostiana die in 2017 overleed aan dementie. Er was voor hem geen goede zorg aanwezig op Sint Maarten en daardoor is hij naar Nederland teruggekeerd in de laatste fase van zijn leven. De stichting zet zich in om de zorg bij dementie op Sint Maarten te verbeteren, zowel in de thuissituatie als bij opname door middel van het vergoten van bewustwording en trainingen voor mensen in de zorg. De kennis uit Nederland kan daarbij helpen en we zijn daarom blij met de steun van de Stichting Alzheimer Nederland.



Over dementie



Dementie is de verzamelnaam voor een groep hersenziekten die het denken aantasten met gevolgen voor het geheugen, het vermogen te plannen, maar ook gedrag en emoties. Dementie is de belangrijkste reden voor afhankelijkheid en zorg bij ouderen omdat mensen naarmate de dementie vordert niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. De impact op mantelzorgers is daarom ook groot.



Er zijn meer dan 100 vormen van dementie, waarvan de ziekte van Alzheimer de meest bekende is. Deze beslaat 50-60% van de gevallen. Andere vormen zijn vasculaire dementia, Lewy Body dementie en fronto-temporale dementie. Symptomen van dementie zijn:



-Geheugenverlies, vooral van het korte termijngeheugen



-Moeite met het vinden van de juiste woorden of begrijpen wat er gezegd wordt



-Moeite met het uitvoeren van routine handelingen



-Verandering van stemming en persoonlijkheid





Wereldwijd zijn er 50 miljoen mensen met dementie en is er iedere 3 seconden een nieuw geval. In veel delen van de wereld, waaronder het Caribisch gebied, wordt dementie niet goed begrepen en rust er vaak nog een taboe op de ziekte. Dat maakt het extra moeilijk om een diagnose en goede behandeling te krijgen. Er is nog geen genezing, maar met de juiste aanpak kan de kwaliteit van leven wel worden bevorderd, zowel voor de persoon met dementie als diens omgeving.