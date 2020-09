Nederland gek op brandstof besparen



87% van de Nederlandse particuliere autorijders vindt besparen op brandstofkosten van groot belang. Voor hen is dit zelfs een van de drie belangrijkste criteria bij het kiezen van een nieuwe auto1. Bij die afweging tellen prijs-waardeverhouding en betrouwbaarheid ook zwaar mee.



Amsterdam, 14 september 2020 - Bij het vergelijken van auto’s op basis van deze drie elementen, zien steeds meer mensen de oplossing in een hybride auto, die aangedreven wordt door een benzine-, en elektrische motor. Hybrides zijn betaalbaar in aanschaf en combineren het gemak van benzine tanken met 330 tot wel 660 euro* brandstofkostenbesparing per jaar2.



Nederland switcht liever naar hybride dan naar volledig elektrisch rijden



Voor veel particuliere autokopers blijkt elektrisch rijden nog een stap te ver. De voornaamste redenen daarvoor zijn de hoge aanschafkosten en zorgen over de beperkte actieradius en het laadvermogen. Daarom vinden veel particulieren een hybride op dit moment de beste optie. Ruim 11% geeft aan binnen twee jaar de switch naar hybride te willen maken, tegenover 8,8% die een volledig elektrische auto zou kiezen1.



De meeste Nederlanders die nu beschikken over een deels of volledig elektrische auto, rijden in een Toyota hybride. Samen bespaarden alle hybrides van dit merk in Nederland tussen 2000 en 2019 al ruim 400 miljoen liter brandstof2. Minder brandstof zorgt ook voor minder CO2-uitstoot. De genoemde brandstofbesparing resulteerde in een besparing van 1,14 miljoen ton CO2-uitstoot. Die uitstootbesparing is vergelijkbaar met 9 miljoen keer op en neer vliegen van Amsterdam naar Londen.



—- EINDE PERSBERICHT —-