KBO-PCOB: Waai eens aan bij iemand die bezoek kan gebruiken

Seniorenorganisatie KBO-PCOB roept augustus uit tot de “Aanwaaimaand”. Aan alle Nederlanders is de oproep om extra om te kijken naar degenen die alleen zijn en misschien wel wat aandacht kunnen gebruiken. Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB: “Dat kan heel dicht bij zijn: een buurman, een familielid of een bekende uit het verenigingsleven die nu weinig om handen heeft. Nu de zomervakanties zijn begonnen, zijn er senioren die het contact met anderen missen. De kinderen en kleinkinderen zijn op vakantie, de huishoudelijke hulp is ook vrij. Waai eens aan en knoop een praatje aan.”



Aftrap Aanwaaimaand



Op donderdag 30 juli vindt in Huizen de aftrap van de aanwaaimand plaats. In de ochtend waait Manon Vanderkaa, in samenwerking met PCOB-afdeling Huizen, aan bij verschillende senioren en deelt aan hen de speciale ‘aanwaaier’ uit: een waaier die meteen voor verkoeling zorgt bij de stijgende temperaturen. Plaatselijke KBO- en PCOB-afdelingen gaan vanaf augustus deze aanwaaiers uitdelen tijdens bezoekjes aan senioren die zelfstandig wonen.



Zomerbellijn



Ook bestaat er voor senioren die om een praatje verlegen zitten de mogelijkheid om de KBO-PCOB Zomerbellijn te bellen. Vanderkaa: “Mensen voelen zich in de zomerperiode snel eenzaam, zijn door corona in een isolement geraakt of willen gewoon even tegen iemand aan praten. Voor deze mensen hebben we de Zomerbellijn in het leven geroepen.”



De KBO-PCOB Zomerbellijn is op maandag tot en met donderdag van 10 uur tot 13 uur te bereiken op 030 3400 680.



KBO-PCOB



Met een kwart miljoen leden is KBO-PCOB de grootste seniorenorganisatie van Nederland met een sterk netwerk van lokale afdelingen. Met senioren die betrokken en van betekenis zijn voor elkaar en voor de samenleving.