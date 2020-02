3 Recepten voor Ecochic Valentine cocktails

SodaStream presenteert 3 recepten voor romantische cocktails waarbij je geen flessen van wegwerpplastic hoeft te gebruiken. Het bruiswater maak je tenslotte gewoon met kraanwater in je bruiswaterapparaat. Dat betekent bovendien extra budget voor heerlijk verse ingrediënten om je cocktail onweerstaanbaar te maken, zoals munt, grapefruit en bramen.



1. Grapefruit Glory – de ijsbreker



Beetje zenuwachtig? Met deze cocktail breek je het ijs in stijl. Bovendien is hij eenvoudig te maken, de kleur en de garnering doen het werk.



30 ml Campari

30 ml Apérol

1 theelepel agavesiroop (te koop bij o.a. Jumbo en Plus)

15 ml geurige (geranium)siroop

60 ml grapefruitsap

Bruisend water SodaStream



Partjes grapefruit gedoopt in zout



Voeg alle ingrediënten toe in een chic glas. Voeg 3 tot 4 ijsblokjes toe. Bedek met SodaStream bruisend water en roer heel lichtjes. Plaats de parten grapefruit over of aan het glas.



2. Hello Sunset – de snelle jelle



Ze zeggen dat de zonsondergang maximaal 5 minuten duurt. Zelfs als jullie superdruk zijn kun je dus toch even een romantisch momentje inplannen met deze bijpassende, easy cocktail.



Handvol munt

5 verse bramen (+ 4 voor de garnering)

25 ml eenvoudige siroop

30 ml limoensap

30 ml Oloroso Sherry

15 ml wodka



Schud in een shaker de bramen, munt en siroop door elkaar. Voeg de rest van de ingrediënten toe (behalve SodaStream-bruiswater). Schud krachtig. Breng twee keer in een fijne zeef en werk af met SodaStream bruisend water. Schenk in een champagneglas en voeg de bramen toe.



3. Lemongrass cooler – de mysterieuze



Mysterieus, pittig en classy: deze cocktail heeft het allemaal.



60 ml droge Sake

15 ml droge Vermout

15 ml citronella siroop

SodaStream bruisend water

Ter garnering: een citroen of grapefruit twist



Giet alle ingrediënten in een glas dat even in de vriezer heeft gestaan. Meng 20 seconden en filtreer in een koud coupe glas. Bedek met een stroom SodaStream-bruiswater. Plaats het stukje citroen of grapefruit op de rand voor een bittere twist.



