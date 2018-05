Vivera neemt plantaardige biefstuk als eerste ter wereld in productie

Britse supermarktketen Tesco heeft wereldprimeur primeur met verkoop vanaf 21 mei a.s.



Het Nederlandse bedrijf Vivera neemt als eerste ter wereld 100% plantaardige biefstuk in productie. Vivera introduceert het product vanaf 21 mei a.s. in de Britse supermarktketen Tesco. Het bedrijf verwacht dit jaar nog miljoenen stuks te produceren. Met een weekproductie van meer dan 1 miljoen vleesvervangende producten is Vivera een van de drie grootste producenten in Europa. Vanaf juni 2018 is de plantaardige biefstuk ook in de Nederlandse supermarkt verkrijgbaar.



Als eerste supermarkt ter wereld verkoopt de Britse keten Tesco (de grootste supermarktketen in Europa) de 100% plantaardige biefstuk vanaf 21 mei 2018 in ruim 400 supermarkten. In juni 2018 volgen diverse grote supermarktketens in Nederland en vanaf de 2e helft van 2018 zal Vivera het product ook in andere landen in Europa gaan verkopen, te beginnen met de Duitse, Franse en Italiaanse markt. Bij de productie worden alleen plantaardige ingrediënten als tarwe en soja gebruikt. Dit maakt dat zowel vegetariërs, veganisten en flexitariërs van de producten kunnen genieten.



Gert Jan Gombert van Vivera: ‘Een grote groep vegetariërs, veganisten en flexitariërs heeft al vele jaren enorme interesse in een dergelijk product. Met de doorbraak van grootschalige productie kan een grote groep consumenten genieten van dit zeer smaakvolle plantaardige product. De geur, smaak en bite zijn nauwelijks te onderscheiden van echte biefstuk en wij zijn ervan overtuigd dat het in een grote behoefte voorziet. Het is van groot belang dat we minder vlees eten, zowel voor onze eigen gezondheid, dierenwelzijn en voor onze planeet. Innovatieve en hoogwaardige plantaardige producten kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren.’



Officiële presentatie

Op 29 en 30 mei 2018 zal Vivera de plantaardige biefstuk officieel presenteren op de PLMA beurs in de RAI Amsterdam.



Grootschalige productie van plantaardige biefstuk belangrijk

De ontwikkeling van plantaardige biefstuk past in de ontwikkeling van gezonde en kwalitatief hoogwaardige vleesvervangende producten. De interesse van consumenten in gezondere en duurzamere voeding neemt in grote delen van Europa sterk toe. Zo eet inmiddels 2/3 van de Nederlanders een dag of meer per week geen vlees meer. Volgens de FAO (Food and Agriculture Organization van de VN) zal de wereldconsumptie bij onveranderd beleid verdubbelen in 2050. De productie van plantaardige voeding biedt aanzienlijke voordelen als gevolg van een veel lagere milieubelasting en druk op schaarse hulpmiddelen als landbouwgrond en water.



De focus van Vivera ligt op het realiseren van een productassortiment dat voor het einde van 2018 voor 100% uit plantaardige producten bestaat. Het assortiment bestaat uit meer dan 40 vleesvervangende producten.



Website: http://www.vivera.com

Fotos: https://www.vivera.com/nl/post/blog/presskit-100-p...