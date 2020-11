'Alleen effectieve bijles vermindert leerachterstand'

Dit is een expertquote van Caroline Steenvoort van Luzac, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: Een op de drie scholieren krijgt bijles



Onder andere door lesuitval en een verkeerd gebruik van online lestechnieken tijdens de coronacrisis blijkt er grote behoefte aan bijles te ontstaan. Inclusief onbetaalde vormen krijgt een op de drie scholieren aanvullend onderwijs, zoals bijles of examentraining. Mooi dat het kan, maar de vraag is of alle vormen van bijles effectief genoeg zijn om achterstanden werkelijk te in lopen.



Bijles op vakniveau door jonge studenten, bijvoorbeeld, kan op de korte termijn helpen, bijvoorbeeld om de toets met net een puntje hoger af te ronden, maar wat doe je dan met de volgende toets? Leerlingen hebben niet alleen bijles nodig, maar ook een versterking van hun metacognitieve vaardigheden. Metacognitie heeft invloed op het vermogen tot zelfregulatie, het vermogen het eigen leerproces te regisseren, te kunnen plannen en fouten te kunnen herstellen. De vraag is of alleen ‘bijles’ voldoende is om leerlingen snel weer op het gewenste niveau te krijgen. Alleen werkelijk effectieve bijles vermindert leerachterstand en stuurt op lange termijn leerplezier.



Caroline Steenvoort is algemeen directeur bij Luzac, onderdeel van NCOI Groep.