Bumble eist directe staking van datingsite BizzKiss

Merknaam en logo zouden misbruik maken van de reputatie van Bumble



De recent gestarte datingsite voor ondernemers BizzKiss heeft een brief ontvangen van de advocaat van Bumble, met de eis de site per 28 september offline te halen. BizzKiss weigert dit en ziet een eventuele rechtszaak met vertrouwen tegemoet. In korte tijd heeft BizzKiss grote bekendheid verworven en hebben zich honderden leden aangemeld. Volgens BizzKiss komt dit door het unieke concept, en absoluut niet door mogelijke verwarring met Bumble.



‘Ik had zelfs nog nooit van Bumble gehoord.’



In de sommatie stelt het in Londen gevestigde Bumble een leidend dating en social network te zijn met 100 miljoen gebruikers wereldwijd. Het concept van Bumble is gecentreerd rond “The Hive”. Het beeldmerklogo is een gestileerde korf. BizzKiss gebruikt een gestileerde honingbij in haar logo en heeft als slogan “Don’t BEE alone”. BizzKiss zou hiermee “duidelijk misbruik maken” van de bekendheid van Bumble.



Oprichter Emile van Veen van BizzKiss vertelt hoe verrast hij was door de brief van Bumble: ‘Ik had zelfs nog nooit van Bumble gehoord, ondanks ons uitgebreide marktonderzoek voorafgaand aan de start in juli. Na ontvangst van de brief ben ik gaan Googlen. Het blijkt dat Bumble door slechts één van de tien grootste vergelijkingssites op het gebied van dating überhaupt wordt genoemd, ergens verstopt in een index. Zelf hebben we snel een onderzoek onder een aantal willekeurige leden uitgezet. Letterlijk niemand van de BizzKiss-leden had ooit van Bumble gehoord. Zo bekend zijn ze dus niet. De claim dat wij misbruik zouden maken van hun bekendheid is dus nergens op gebaseerd.’



Ook inhoudelijk is Van Veen het niet met de klacht van Bumble eens: ‘Een “bumble” is een hommel, en dus een ander insect dan onze honingbij. Het uiterlijk, de grootte en de rol in de natuur zijn echt anders. De dieren hebben zelfs andere korven. Bovendien: zij gebruiken een korf als beeldmerk, wij een bijtje. Een wezenlijk verschil. Stel dat zij een huis als beeldmerk hadden gehad, zou ik dan niet een poppetje mogen gebruiken, omdat deze in een huis woont?’



Het concept van BizzKiss is uniek omdat de datingsite écht alleen voor ondernemers is. Ieder lid wordt vooraf bij de KvK gecheckt. Bepaalde basisinformatie op de profielen, zoals bijvoorbeeld leeftijd, woonplaats en type ondernemerschap komt uit de KvK, en is dus altijd correct. Een datingsite met geverifieerde profielen én gegarandeerd kloppende informatie is zeer onderscheidend. Dat is volgens Van Veen de reden waarom mensen voor BizzKiss kiezen, en niet iets anders.



BizzKiss heeft schriftelijk aan Bumble laten weten de eis naast zich neer te leggen. Hierop is nog geen reactie gekomen, hoewel de deadline verstreken is. Van Veen: ‘Wij hebben geantwoord dat we ons eventueel in redelijkheid willen laten overtuigen van een mogelijke strijdigheid in het gebruik van ons beeldmerk. De eis om onze merknaam en het domein te laten vallen is echter onbespreekbaar. Daar is geen enkele reden voor. Dat gaan we nooit doen.’