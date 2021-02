'Nu echt investeren in bewustzijn over cybercrime'

Dit is een expertquote van Michael Teichmann van Accenture, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Safer Internet Day | ANP



Op Safer Internet Day is het van belang om ieders verantwoordelijkheid voor een sterkere cyberweerbaarheid te benadrukken. Hierbij horen de maatregelen die we kunnen nemen vanuit het bedrijfsleven, maar ook als individuele medewerkers en als burgers om zo ons digitale leven te beschermen. Denk hierbij aan het regelmatig veranderen van wachtwoorden tot aan de traditionele computer- en netwerkbeveiliging en opsporingsmaatregelen. Het is een veelgehoorde overtuiging dat beveiliging daarmee is afgedekt. Niets is minder waar, een cyberbewuste cultuur met dagelijks aandacht voor het veilig houden van data, houdt gevaren buiten de deur.



Het afgelopen jaar is het internetgebruik in Nederland enorm toegenomen door het thuiswerken als gevolg van de COVID-19 pandemie. Nederland behoort, in vergelijking met de andere Europese landen, tot de kopgroep van landen met de meeste internetaansluitingen per huishouden. Op één van de drukste dagen van het jaar, medio maart, ging er 6.5 Terrabyte aan data per seconde door de AMS-IX heen.



Positief beveilgingsbewustzijn



Tegelijkertijd is Nederland een aantrekkelijk land om cybercrime activiteiten vanuit te ontwikkelen en is Nederland één van de kwetsbaarste landen binnen Europa voor cybercrime. Dit heeft onder andere te maken met de positieve kant van onze uitstekende digitale infrastructuur en het aanbod en gebruik van de vele cloud-diensten in Nederland. En juist daarom is het essentieel voor een juiste beveiliging te zorgen.



Het is echter des te meer belangrijk om een positief beveiligingsbewustzijn te creeren. Dat betekent dat je bij de start van elk initiatief of organisatieproject vanuit een positief oogpunt gaat denken over de mogelijkheden die ontstaan als gegevens en systemen beveiligd zijn. Dat perspectief kan elke organisatie juist helpen bekijken en voorbereiden op de keerzijde van die mogelijkheden en inzichtelijk maken hoe de organisatie en haar gegevens mogelijk aantrekkelijk en bereikbaar zijn voor kwaadwillenden. ‘Security én privacy by design’ noemen we dat.



Een cyberbewuste cultuur ten aanzien van het veilig houden van data met het toepassen van deze aanpak bij de start van initiatieven en dagelijkse activiteiten, en van relevante dreigingsinformatie (threat intelligence) zou een prioriteit voor elke bestuurder en elke manager moeten zijn. En niet alleen in het bedrijfsleven, samen kunnen we dit bewustzijn ook meegeven aan de meer kwetsbare doelgroepen, zoals jongeren en ouderen in de maatschappij. Het ‘by design’ nadenken over zaken als vertrouwelijkheid en integriteit, voorkomt problemen op de digitale snelweg.



Geen digitalisering zonder goede beveiligingsmaatregelen, en waar kritisch zijn goed is, is positief zijn essentieel! Samen maken we Safer Internet Day en zorgen we voor een veilige digitale toekomst.



Michael Teichmann is Security Director bij Accenture.