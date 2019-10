Tachtig dinosaurussen komen naar Den Bosch

Ze worden met vijftien vrachtwagens naar Brabant gebracht. Meer dan tachtig dinosaurussen komen in het kader van de expositie ‘World of Dinos’ in de kerstvakantie (21 december t/m 5 januari) naar de Brabanthallen in Den Bosch. ,,Het is de grootste dino expo in Europa”, zegt woordvoerder Mike Leegwater. ,,De modellen zijn levensecht. Ze brullen, bewegen en zijn voorzien van allerlei lichteffecten." Naast een leuk gezinsuitje is World of Dinos ook educatief. ,,Kinderen en hun ouders leren veel over deze giganten en hun leefwijze.” Nooit eerder was een dino expositie van deze omvang in Brabant te zien. ,,We verwachten duizenden bezoekers.”



World of Dinos laat alle bestaande expo’s achter zich, aldus Leegwater. ,,De omvang van de tentoonstelling is met 9.000 vierkante meter enorm en met geen enkele andere expo te vergelijken.” World of Dinos is onderverdeeld in werelddelen waar bezoekers oog in oog komen te staan met dinosaurussen die op ware grote in op maat gemaakte decors tentoongesteld zijn. ,,Niet alleen de omvang van de modellen is realistisch. Alle dino’s bewegen en maken geluid. Denk aan een brullende T-Rex en de razendsnelle, bewegende Velociraptor. Ze worden geplaatst in decors die aansluiten bij hun natuurlijke leefomgeving.” Dit zorgt voor een intense en tegelijkertijd leerzame bezoekerservaring die indruk maakt. Aan de creatie van de tentoonstelling is een jaar intensief gewerkt. Interactieve elementen (denk aan een VR attractie) combineert de expositie met realistische dino modellen en een grote ‘kidszone’. ,,Daarmee is World of Dinos een attractie die past bij deze tijd. Plezier en educatie gaan hand in hand.”



Geschikt voor alle leeftijden



Een bezoek aan World of Dinos duurt gemiddeld anderhalf uur. ,,Het is een belevenis die boeit van de eerste tot de laatste minuut.” Een geraffineerd lichtplan geeft de decors extra belevingswaarde. Hetzelfde geldt voor de geluidseffecten. De oppervlakte van de expo is immens. Voor de opbouw van World of Dinos zijn dan ook tien dagen nodig. ,,Dertig technici transformeren de Brabanthallen naar een waar ‘jurassic park’. De attractie is educatief en geschikt voor alle leeftijden.” Naast dino modellen zijn er speurtochten, een bioscoop waar doorlopend educatieve documentaires getoond worden en bezoekers kunnen een ritje maken op een dino. Kinderen krijgen de mogelijkheid om zelf op zoek te gaan naar fossielen in onze opgravingen met zand. Aan het einde van de expo is een speciaal speel gebied ingericht met springkussens en andere attracties. ,,World of Dinos is het ultieme uitje tijdens de kerstvakantie voor zowel ouders als kinderen.”