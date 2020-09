Tournee van de ‘Carmina Burana’ verplaatst naar november 2021

DIVERSE STEDEN – De oorspronkelijk voor dit najaar geplande tournee van de ‘Carmina Burana’ – uitgevoerd door het International Symphony Orchestra uit Lviv en het nationale koor van Oekraïne ‘Dumka’ - is uitgesteld naar november 2021. Dat heeft producent Plus Producties vandaag bekend gemaakt. De voortdurende en aanhoudende beperkingen als gevolg van Covid-19 hebben het bedrijf tot dit besluit gedwongen. “Toch zien we het niet alleen maar negatief”, zegt directeur Alexander van de Kerkhof. “De vraag naar kaarten is immens. Er zijn al meer dan 17.000 tickets verkocht. We voegen daarom extra concerten toe zodat we nog meer mensen kunnen laten genieten van dit klassieke meesterwerk.”



De Coronacrisis raakt de theaterwereld hard. “Lang hadden we hoop dat we de concertreeks door konden laten gaan”, zegt Van de Kerkhof. “Voor de zomer was sprake van versoepelingen en verschenen er lichtpuntjes aan de horizon. Die zijn echter verdwenen. Op basis van de nu geldende maatregelen is het organisatorisch onmogelijk om de tournee van de Carmina Burana doorgang te laten vinden. Bovendien staat de veiligheid van onze bezoekers, musici en medewerkers altijd op de eerste plaats.” Consumenten krijgen automatisch bericht. ”We bieden iedereen tickets aan voor vervangende data in 2021. De keuze is – mede doordat we extra voorstellingen hebben toegevoegd – erg groot. Ik verwacht dan ook dat we voor iedereen een passende oplossing kunnen bieden. Service staat voorop.”



De Carmina Burana heeft een grote groep trouwe bezoekers. “Reeds in 2019 organiseerden we een vergelijkbare tournee en ook deze was zeer succesvol.” Uit enquêtes onder het publiek bleek het gezelschap te worden gewaardeerd met een 9,2. “Daar zijn we zeer trots op. We doen er alles aan om de kwaliteit op een zeer hoog niveau te houden. Dat zijn onze bezoekers van ons gewend.” Plus Producties is in Nederland bekend van theater- en concertproducties voor uiteenlopende doelgroepen. “Naast de Carmina Burana organiseren we in het najaar van 2021 ook weer een Opera Gala en presenteren we een reprise van The Star Wars Suites.” Van de Kerkhof is ambitieus en kijkt vooruit. “Ook deze crisis gaat voorbij. En dan zijn we er klaar voor om ons publiek weer te trakteren op prachtige voorstellingen.”



Over de Carmina Burana



“Geniet van elk moment dat geluk brengt.” Deze boodschap vormt het centrale thema van de Carmina Burana, een muzikaal meesterwerk van de hand van componist Carl Orff. In de 13de eeuw bezongen rondtrekkende monniken en studenten – als reactie op de strenge en vrome idealen van de kerk – het genot van de liefde, de drank en het zwerversleven. Orff gebruikte hun Latijnse en Duitse teksten als basis van zijn Carmina Burana en liet zich inspireren door uiteenlopende muzikale bronnen. Het resultaat is een krachtig en opzwepend muziekstuk vol met voortstuwende ritmes. Mede dankzij de uitzonderlijke koor- en orkestbezetting maakt dit van elke uitvoering een intense belevenis. Het meest beroemde stuk uit de Carmina Burana is zonder twijfel ‘O Fortuna’. Het heeft een iconische status bereikt en is toegepast bij tientallen commercials, als basis voor hedendaagse hits en werd gebruikt bij films als Excalibur en The Doors.



De Carmina Burana wordt onder leiding van de Nederlandse dirigent Raymond Janssen uitgevoerd door het International Symphony Orchestra uit Lviv en het Oekraïense nationale koor ‘Dumka’. Dit professionele koor staat wereldwijd bekend om haar unieke koorklank. Het orkest bestaat uitsluitend uit jonge, zeer begaafde en gepassioneerde musici. Samen zorgen ze voor een ongeëvenaarde belevenis.



Kijk voor meer informatie op: www.worldconcerts.nl



1 november 2020 start de reguliere verkoop voor de Carmina Burana tournee 2021



Foto's – Plus Producties