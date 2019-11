Leren van gamen in Rijksmuseum van Oudheden

De campagne Rule the game is in het leven geroepen om ouders tips en tricks te geven over de gamewereld van hun kinderen. Donderdag sloegen gameontwikkelaar Ubisoft, het Rijksmuseum van oudheden en Rule the game de handen ineen tijdens het Aphrodite festival, waar kinderen en hun ouders meer konden leren over de oude Grieken tijdens het gamen.