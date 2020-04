Een Opkikker voor gezinnen met een ziek kind in deze corona tijd

Nederland kleurt groen op 7 en 8 april. Het coronavirus heeft het hele land platgelegd. Sinds een paar weken is het muisstil op de wegen, zien we geen vliegtuigstrepen meer in de lucht en hebben we al onze afspraken doorgestreept in onze agenda. Dit geldt ook voor de Opkikkerdagen die Stichting Opkikker normaliter organiseert om gezinnen met een ziek kind weer kracht te geven. Dat deze tot september zijn afgelast, heeft ervoor gezorgd dat de stichting op zoek is gegaan naar andere, creatieve manieren om gezinnen met een ziek kind alsnog een lichtpuntje te geven. Op dinsdag 7 en 8 april gaan er daarom vele vrijwilligers op pad met de bekende ‘Opkikker’ knuffel en een persoonlijke kaart.



Stichting Opkikker telt 3000 ambassadeurs. Dit zijn kinderen die in het verleden een Opkikkerdag hebben beleefd omdat ze ziek zijn of een broer of zus hebben die ziek is. Deze ambassadeurs zetten zich op allerlei manieren in voor hun lotgenoten. Stichting Opkikker zet hen daarom ieder jaar in het zonnetje tijdens de Ambassadeursdagen, een grootschalig evenement waar ruim 6000 personen naartoe komen. Dat de Ambassadeursdagen dit jaar niet door kunnen gaan, net als de vele andere evenementen van de stichting, is een groot gemis. “Het doet ons pijn dat we er juist in deze moeilijke periode niet kunnen zijn voor onze gezinnen”, vertelt Ruud Sliphorst, oprichter van Stichting Opkikker. Daarom bedachten wij een bijzonder verhaal:



Nu alle medewerkers en vrijwilligers vanuit huis aan het werk zijn, hebben de (Op)kikkers het pand overgenomen. Sinds vannacht zijn ze echter verdwenen. Op camerabeelden is te zien dat ze het pand verlaten. Er is een vermoeden dat deze (Op)kikkers onderweg zijn naar hun ambassadeurs. Hier zullen zij zich vastklampen aan de buitenkant van de huiskamerramen van de Opkikkergezinnen en een opbeurend kaartje achterlaten in hun brievenbus.



Om deze actie tot een succes te maken zijn vele vrijwilligers op de been. Gedurende de hele actie is rekening gehouden met alle corona maatregelen. Zo zitten de vrijwilligers met maximaal één persoon in de auto en gebruiken zij gedurende de hele dag desinfecterende middelen om de knuffels veilig en schoon op de plaats van bestemming te krijgen. Ook zal er te allen tijde een afstand van minimaal drie meter in acht worden genomen.