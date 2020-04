Twee nieuwe must-reads voor Bestuurlijk Nederland



‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen’ en ’duurzaamheid’ zijn bekende begrippen in de bestuurskamer. Bestuurders van organisaties kunnen anno 2020 niet meer met een verhaal aankomen dat de focus daarop ten koste van de winstgevendheid van de onderneming gaat. Dit zegt oud DSM voorman Feike Sijbesma in het zojuist verschenen boek ‘Maatschappelijk Verantwoord Besturen’ (Mediawerf Uitgevers, www.mediawerf.nl) : ’Millennials willen niet meer voor je werken als je bedrijf geen maatschappelijke waarde levert’. Auteur-onderzoeker Carolien de Monchy heeft met tientallen bestuurders en toezichthouders gesproken die antwoord geven op deze uitdaging voor de strategie van het bedrijf. Het boek richt zich op het realiseren van Good Governance in de praktijk. Volgens de Monchy is Good Governance de dragende kracht om maatschappelijke doelen en economische waarde te realiseren.



De taak die op de schouders van de bestuurders ligt, wordt verlicht door het toeziend oog van de toezichthouder die hetzelfde doel nastreeft. Bestuurders staan er dus niet alleen voor. Maar het lukt de bestuurder natuurlijk niet altijd om te voldoen aan de opdracht van de organisatie. Om verschillende redenen kan het gebeuren dat een bestuurder van een organisatie gedwongen wordt te vertrekken. Dat is een ingrijpende gebeurtenis. Altijd. In de eerste plaats voor de bestuurders zelf (en hun naasten). En zeker ook voor de interne toezichthouders die verantwoordelijk zijn voor dat vertrek. In het boek ‘Onvrijwillig. Lessen uit gedwongen vertrek van bestuurders’ (Mediawerf Uitgevers, www.mediawerf.nl) gaan Pieter Wijnsma, Hildegard Pelzer en Monika Milz in op het intensieve en soms ook langdurige proces wat daar aan voorafgaat.



Beide nieuwe boeken bevatten een groot aantal lessen en inzichten voor bestuurders, toezichthouders en hun adviseurs. Voor meer informatie of het aanvragen van een recensie-exempaar: Mediawerf Uitgevers, Klazinus Lagerwerf, klazinus@mediawerf.nl , 06 22495912. www.mediawerf.nl.