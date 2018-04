Race of the Classics Vaart Voor 30ste Keer Uit!

Al sinds 1989 trotseren studenten op klassieke zeilschepen de Noordzee in de hoop Engeland te bereiken.



Het is bijna zo ver! Het zesde lustrum van de Race of the Classics gaat van start. Morgen om 12:00 zal het startschot klinken in de Rotterdamse Veerhaven. Onder begeleiding van de kanonschoten van de Koninklijke Nederlandse Marine varen morgen 20 klassieke schepen uit richting de Noordzee. Bemand door studenten van hogescholen of universiteiten vanuit het hele land, wordt er koers gezet (als de wind het toelaat) richting Engeland. Een week vol spanning, feest en gezelligheid staat de 430 studenten en 150 schippers en bemanning dan te wachten!



30 jaar Race of the Classics is ook de gelegenheid voor een bijzonder project! Dit jaar komen de studenten namelijk in actie voor een schone Noordzee. In samenwerking met KIMO Nederland en België krijgen de studententeams bij de start Big Bags uitgereikt. In deze Big Bags verzamelen zij het plastic dat ze verbruiken tijdens de week. De teams zullen dezelfde Big Bags gebruiken die vissers van 111 schepen gebruiken in het project Fishing for Litter. Door het project Fishing for Litter wordt er per jaar ruim 300 ton aan afval door vissers uit de Noordzee ‘gevist’.



De startdag ziet er als volgt uit:



· 10:00: Welkomstwoord door Jan Joris Midavaine van Fishing for Litter.



· 10:00 – 12:00: Deelnemers en VIP’s naar de schepen.



· 12:00: Startschot vanaf het schip van de Koninklijke Nederlandse Marine.



· 12:00 – 13:00: Show ronde van alle schepen langs de Erasmusbrug.