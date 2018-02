Jeroen Dijsselbloem geeft lezingen over de hele wereld

Met lezingen in Zurich, Brussel en Ljubljana zet Jeroen van Dijsselbloem zich op de kaart als spreker. Tanja Locicnik van de University of Lubljana, over zijn meest recente optreden; ‘Mr Dijsselbloem is a true inspiration and made an unforgettable impression’.



Als ervaren politicus en econoom met een indrukwekkende staat van dienst, weet hij menig toehoorder te boeien en inspireren. Dijsselbloem spreekt over ‘De toekomst van de EU en de euro, na de Brexit’, ‘Nieuwe uitdagingen en bedreigingen voor de financiële sector’, ‘Bitcoin en de Blockchain’.



Dijsselbloem was lid van de Tweede Kamer van 2000 tot 2012 namens de Partij van de Arbeid. In 2012 werd hij benoemd tot minister van Financiën in Nederland. In 2013 volgt de benoeming tot voorzitter van de Eurogroep met een verlenging van de ambtstermijn in 2015. Op 11 oktober heeft Jeroen Dijsselbloem bekend gemaakt zijn Kamerlidmaatschap neer te leggen per 25 oktober. Sinds januari 2018 is Dijsselbloem, via het Maastrichtse sprekersbureau Assemblee, exclusief inzetbaar als onafhankelijke spreker.