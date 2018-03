Pink Elephant biedt Agile BA trainingen aan

Pink Elephant start per 16 mei met het geven van Agile BA trainingen. Vanuit haar positie als kennisleider voorzag Pink Elephant Education een toenemende vraag naar trainingen die cursisten voorbereiden op de rol van Agile Business Analist (BA) en heeft de training Agile BA opgenomen in haar trainingsaanbod.



De Business Analist is een cruciale rol binnen een Agile projectteam – het is de verbindende factor in alle fases van projecten, maar is zeldzaam in veelgebruikte Agile frameworks. Vaak vullen de product owners die rol in, terwijl zij zich moeten richten op de productvisie en het prioriteren van zaken en taken binnen een project. Nu meer en meer organisaties Agile (willen) werken, is het belangrijk dat de uitvoerder van deze rol over de benodigde analyserende vaardigheden en expertise beschikt.



Omdat steeds meer Agile projectteams hier tegenaan lopen en een verbindende factor missen in de diverse projectfases, heeft Agile Business Consortium de training Agile BA ontwikkeld, inclusief bijbehorend handboek. Sinds kort is Pink Elephant geaccrediteerd om deze Agile BA trainingen te geven. Na afloop van de Agile BA training is de Business Analist in staat om de business behoefte (needs) te vertalen naar een oplossingsrichting (solution) en deze neer te leggen in het solution team. Daarnaast creëert hij een draagvlak voor Agile werken en breder begrip en context bij interne en externe stakeholders.



Vanaf 16 mei staan de eerste Agile BA trainingen gepland bij Pink Elephant. Basiskennis van AgilePM® is een vereiste voor het volgen van deze training. Deelnemers kunnen zich inschrijven voor de training via deze link: https://www.pinkacademy.nl/cursus/agile-business-analist-foundation/.