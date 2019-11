A.s. zomer vindt het grootste Sportfestival van de Benelux plaats

Volendam - 12 & 13 juni 2020 vindt het grootste Sportfestival van de Benelux plaats in Volendam



Sport leeft in de gemeente Edam-Volendam en daarom ook al aantal keer uitgeroepen tot de sportiefste gemeente van Nederland. Het event Sportfest Volendam vind plaats op het terrein van het Sportfondsenbad in Volendam. Met een totaal oppervlakte van ruim 70.000m2 wordt dit het grootste Sportfestival van de Benelux,waar Sport,Lifestyle en mind centraal staat. De Sportfest Volendam bestaat uit diverse zwembaden van totaal 3500m2 ,diverse wedstrijden,uitdagende clinics en inspirerende demonstraties met diverse bekende Nederlandse sporters. Oftewel alles wat zich in en rondom de Sport en health wereld afspeelt.



Om het plaatje compleet te maken wordt er een speciale Healthy food en sportmarkt Area gecreëerd. Hier kunnen de bezoekers nieuwe ,verse en gezonde maaltijden proeven en kennis maken van de nieuwste trends in de sport.



Duurzaam Festival



* Iedereen die op de fiets naar het Sportfestival Volendam komt heeft de mogelijkheid om een gratis fietsencheck te doen.

* Het terrein wordt voorzien van elektra verdeelkasten die worden gevoed door de zonnepanelen van het dak op de sporthal.

* Het terrein wordt voorzien van drinkwaterpunten met hervulbare flessen die wordt gevoed door de eigen waterbron van het zwembad.

* Het plastic afval wordt verzameld met speciale containers die daarna door een afval verwerkings bedrijf opnieuw worden gebruikt.

* Een podium op de Food area waarbij voedseldeskundige de bewustwording van voedselverspilling onder de aandacht brengt en tips geeft wat je met restant voedsel nog kan maken.



Doel: De jeugd te laten ervaren dat sport net zo leuk is als de Playstation! Maar ook aan de oudere en mindervaliden wordt gedacht, denk aan hart in beweging of valpreventie. De vrijdag avond staat in het teken van mindset. Het terrein van het sportfondsenbad wordt omgetoverd tot een rustgevende oase waarbij allerlei yoga workouts kunnen worden bezocht. Dan de zaterdag met allerlei spetterende workouts, workshops, lezingen en demonstraties waarbij alle nieuwe trends voorbij komen. En dan tot slot een bedrijven clinic, waarbij fun en collegialiteit centraal staan!



Voor meer info: https://www.sportfestivalvolendam.nl