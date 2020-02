Unchain en R3 vereenvoudigen financiële processen KLM met blockchain

Unchain.io, een Nederlandse leverancier van software services, heeft met succes een strategische boekhoudapplicatie aan KLM Royal Dutch Airlines geleverd, in samenwerking met softwarebedrijf R3.



De KLM Digital Studio is bedoeld om te onderzoeken hoe nieuwe technologieën zoals blockchain de interne processen kunnen verbeteren en potentiële bedrijfsmodellen binnen KLM kunnen ontdekken. Als resultaat van dit onderzoek is KLM Finance nu voornemens om blockchain in te zetten om het proces van onderlinge transacties met haar dochtermaatschappijen te beheren. Om het boekhoudproces op een veilige en efficiënte manier te vereenvoudigen, heeft unchain.io in nauwe samenwerking met een team van KLM het ontwerp en de implementatie van de verrekentool voor inter-company transacties verzorgd. Daarbij is de Corda-technologie van R3 gebruikt.



Dominique Vijverberg, innovatiespecialist bij KLM Finance: "Na eerst ervaring te hebben opgedaan met blockchain technologie in de Digitale Studio middels kleinere projecten, zijn we als KLM Finance blij dat we met dit project een strategische stap hebben gezet naar vereenvoudiging van onze financiële processen. Bovendien hebben we met dit project een voorbeeld gesteld voor toekomstige blockchainprojecten die niet langer een test karakter hebben, maar echte business impact hebben". Een mogelijke volgende stap in het consortium-brede denken van KLM is het koppelen van meer dochtermaatschappijen aan dit gedistribueerde boekhoudkundige ecosysteem.



Jelle van der Ploeg, CTO van unchain.io: "De missie van Unchain is om organisaties oplossingen te bieden om het delen van gegevens en afhandelen van transacties met hun waardeketen te vereenvoudigen. In het geval van KLM betekent dit de transformatie naar een digitaal verrekenproces met haar dochtermaatschappijen. We zijn er ontzettend trots op dat we samen met KLM en R3 aan dit innovatieve project werken en kijken ernaar uit om de oplossing verder uit te breiden en zo waarde te bieden aan KLM en haar partners".



De onderlinge-verrekenapplicatie is gebouwd op het blockchainplatform van R3, genaamd Corda. Cathy Minter, Chief Revenue Officer van R3: "De sleutel tot het succes van Corda is het krachtige en veelzijdige ecosysteem van CorDapps. We hebben Corda gebouwd om het voor ervaren ontwikkelaars zo eenvoudig mogelijk te maken om met Corda te werken en erop te ontwikkelen. We bieden actieve ondersteuning aan onze ontwikkelcommunity. De pilot van Unchain zal het voor nog meer bedrijven interessant maken om op Corda te ontwikkelen".