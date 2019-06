Persuitnodiging voor tiende Nacht van de Vluchteling 15-16 juni 2019

Met minister Kaag, burgemeester Halsema, Art Rooijakkers, Johnny de Mol, Waldemar Torenstra, Diggy Dex, burgemeester Krikke en burgemeester Marcouch de Nacht in



Graag nodigen wij u uit aanwezig te zijn bij de start en finish van de tiende editie van de Nacht van de Vluchteling. In bijgaande link ('in download voor de pers') treft u alle details aan van de start en finish lokaties, maar ook van wie waar en hoe laat het startschot geeft, zoals zaterdagavond 15 juni burgemeester Halsema in Amsterdam en minister Kaag in Rotterdam rond 2330 uur bij de 40 km, Art Rooijakers, Johnny de Mol en Waldemar Torenstra rond 1800 uur bij de 10 en 20 km tochten in Amsterdam en Rotterdam, en Diggy Dex, burgemeester Marcouch, en burgemeester Krikke bij de finish rond 0800 uur, zondagochtend 16 juni, in respectievelijk Amersfoort, Arnhem en Den Haag.



In hetzelfde linkje 'download voor de pers' staat ook exclusieve informatie over de prachtige en bijzondere rustpunten op alle routes, waar duizenden lopers even op adem komen en zich laten verwennen.



Op alle start lokaties is een persbalie waar media zich kan melden.