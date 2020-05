Consumenten steeds meer bewust van schadelijke palmolie

Steeds meer mensen mijden producten met palmolie;

Consumentenbewustzijn over schadelijke palmolie is gestegen;

Consumentenbewustzijn over schadelijke palmolie is gestegen; The Flower Farm heeft grote rol in het vergroten van bewustzijn omtrent palmolie.

Steeds meer consumenten weten dat gebruik van producten die palmolie bevatten bijdraagt tot vernietiging van het regenwoud. Hierdoor hebben producten waarin bewust geen palmolie is gebruikt steeds vaker de voorkeur. Het palmolievrije margarinemerk The Flower Farm heeft een grote rol gehad in het vergroten van dit bewustzijn.



Uit onderzoek van Initial Concept in opdracht van The Flower Farm blijkt dat bijna driekwart van de ondervraagden (74%) weet dat palmolieproductie veel van het oerwoud verwoest en daarom schadelijk is. Daarnaast probeert tevens meer dan de helft van de ondervraagden (54%) producten met palmolie zo veel mogelijk te mijden.

Het palmolievrije margarinemerk The Flower Farm zet zich in tegen de ontbossing van tropisch regenwoud voor oliepalmplantages. Volgens oprichter Marcel van Wing van The Flower Farm maken mensen zich steeds meer zorgen over het welzijn van de aarde. ,,Door media-aandacht is duurzaamheid als issue – waaronder ontbossing – relevanter geworden bij de consument.”

‘Missie palmolieprobleem succesvol’

Volgens Van Wing heeft ook zijn initiatief bijgedragen aan het consumentenbewustzijn omtrent ontbossing en palmolie. ,,We hebben in de media veel aandacht gehad over het issue en er hebben meer dan een miljoen van onze verpakkingen bij gezinnen op tafel gestaan. Deze kuipjes gaan ongeveer tien keer open en dicht en zo zijn er al snel tien miljoen contactmomenten met een verpakking waarop het palmolieprobleem ter sprake wordt gebracht.”

Van Wing kijkt tevreden terug op het eerste jaar van The Flower Farm. ,,Er is veel gebeurd en je kunt zeggen dat onze missie om het palmolieprobleem op het netvlies van het grote publiek te krijgen succesvol is. Dat is fantastisch nieuws.”

Miljoen verkochte kuipjes

Uit het eerder genoemde onderzoek bleek dat meer dan een vijfde van de ondervraagden bekend is met het palmolievrije margarinemerk. The Flower Farm heeft binnen een jaar na introductie meer dan 1 miljoen kuipjes langs de kassa zien gaan. Dat heeft ervoor gezorgd dat The Flower Farm reeds 40.500 kg palmolie en daarmee 110.000 m2 oliepalmplantages heeft bespaard*. Daarmee behoort het product tot een van de meest succesvolle introducties van nieuwe margarines in de afgelopen decennia.

The Flower Farm is een 100% plantaardige margarine gemaakt met duurzame sheaboter. Het product is vrij van palmolie en is daar trots op. Wie voor The Flower Farm op brood kiest, kiest voor een duurzaam geproduceerde margarine met een missie: het agenderen van de ontbossing van tropisch regenwoud voor de oliepalmplantages.



* = Berekening op basis van 20% palmolie in vergelijkbare normale margarine en 3800 kg opbrengst per hectare.



Initial Concept, 2020. The Flower Farm. Omnibus onderzoek week 19.