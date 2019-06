Melk & Dadels is te zien op Lowlands

Succesvoorstelling Melk & Dadels, geregisseerd door Daria Bukvić, is te zien op Lowlands in Biddinghuizen. De voorstelling van ROSE Stories en Stichting Daria Bukvić in alliantie met Het Nationale Theater heeft dit seizoen volle zalen getrokken in theaters door heel Nederland. Het festival vindt van 16 tot en met 18 augustus plaats in Biddinghuizen.



"Melk & Dadels is theater met een flinke dosis popcultuur, dus is het te gek dat we op het grootste popfestival van Nederland ons verhaal mogen vertellen. Lowlands better get ready!”, zegt Bukvić



Na het succesvolle Nobody Home en Othello maakte regisseur Bukvić samen met ex-parlementariër en schrijver Tofik Dibi Melk & Dadels. 'It's a man's world' is wat veel mensen denken over de Marokkaanse gemeenschap. Deze voorstelling met rauwe, persoonlijke en speelse getuigenissen van vier jonge Marokkaans-Nederlandse actrices brengt daar verandering in. De verhalen van Soumaya Ahouaoui, Kyra Bououargane, Fadua El Akchaoui, Nora El Koussour zijn hard en duidelijk over de pijn en zacht en kwetsbaar over de vreugde in de Marokkaanse én Nederlandse cultuur.



Naast Melk & Dadels staan onder meer Toneelgroep Oostpool, Scapino Ballet Rotterdam, Nasrdin Dchar en House of Vineyard ook op het populaire Lowlands dat jaarlijks plaatsvindt.



Voorstelling in reprise



Melk & Dadels gaat wegens het grote succes in reprise. De voorstelling is vanaf 5 september tot 13 november opnieuw te zien in theaters in Nederland. Op 19 en 20 oktober wordt de Koninklijke Schouwburg in Den Haag aangedaan.



De speeltijden van Melk & Dadels worden binnenkort bekendgemaakt op www.lowlands.nl. Bekijk alle tourdata op www.melkendadels.nl.