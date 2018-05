Closure wint Philips Innovation Award 2018

Studentenstart-up Closure, de uitvinder die een methode heeft ontwikkeld om contracten af te sluiten van overledenen. Closure mag zich komend jaar de meest innovatieve studenten-startup van Nederland noemen. Circal Technologies werd de winnaar van de Rough Diamond Award, de Award voor startups die zijn opgericht na 1 oktober 2017. De winnende studenten bewezen maandagavond tijdens de finale in de Rotterdamse Schouwburg de grote impact van hun uitvinding aan de jury voorgezeten door Frans van Houten, CEO van Philips.



Closure, de uitvinder van een service om nabestaanden digitaal te ondersteunen bij het afronden van abonnementen, contracten en accounts van overledenen. Closure heeft een oplossing gevonden voor het groeiende aantal abonnementen, accounts en contracten die men afsluit. Op het moment dat een persoon overlijdt, kan het lastig zijn voor nabestaanden om dit allemaal af te sluiten, nabestaanden weten immers niet precies waar mensen allemaal geregistreerd staat. Closure heeft als streven dit totaal uit handen!



Circal Technologies heeft een systeem ontwikkeld dat schadelijke emissies van containerschepen kan omzetten in algen. Deze algen kunnen vervolgens worden gebruikt als bestanddeel van medicijnen of diervoeder, voor de vervaardiging van bio-plastics of als biomassa.



De winnaars ontvangen een prijzenpakket ter waarde van 50.000 euro. De Rough Diamond winnaars gaan met 10.000 euro naar huis. Tijdens de finale van de 13e editie spraken onder andere oud-minister Ronald Plasterk en CEO van Thuisbezorgd.nl Jitse Groen.



De vijf finalisten willen op hun eigen manier de wereld verbeteren. Ze worden hierin geholpen door het Business Panel en de Partners van de Philips Innovation Award, die de deelnemers van constructieve feedback voorzien. Op die manier hebben ze hun kans gehad om hun business plan aanzienlijk te verbeteren.



De Philips Innovation Award is een onafhankelijke non-profit organisatie die nauw samenwerkt en gesponsord wordt door onder andere de Koninklijke Philips. Het bestuur van de Award bestaat uit zeven studenten van de Eramus Univerisiteit Rotterdam. Op deze manier is het een Award georganiseerd voor studenten, voor studenten.