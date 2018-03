Biologische kindervoeding – de meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen van moeders tijdens de Negenmaandenbeurs



De trend van biologisch eten wakkert een nieuwe trend aan: biologische kindervoeding. Men verwacht dat deze markt ieder jaar wereldwijd zo´n 12%* zal groeien. Dat is nog sneller dan de totale markt van biologische voeding, die de afgelopen 5 jaar gemiddeld 10%** per jaar groeide in Nederland. Steeds meer bloggers en voedingsspecialisten besteden dan ook aandacht aan biologisch koken voor kinderen. Zuivelmerk Neolac maakt opvolgmelk en peutermelk van biologische zuivel, afkomstig van Nederlandse koeien. Op de Negenmaandenbeurs merkte Neolac dat biologische kindervoeding een steeds bredere groep consumenten trekt maar dat veel mensen tegelijkertijd ook willen weten wat biologisch nou precies is. Hierbij de meest gestelde vragen en antwoorden op een rijtje:



1. Wanneer mag een product officieel biologisch genoemd worden?



Biologische producten bestaan voor minstens 95% uit biologische ingrediënten. Echter, zij mogen pas ´biologisch´ genoemd worden als het biologisch gecertificeerd is volgens de Nederlandse- én Europese wetgevingen. Herkenbare certificaten zijn het EU biologische keurmerk (groen-witte blaadje) en het Nederlandse biologische keurmerk (zwart-witte EKO logo). Stichting Skal (Skal Biocontrole) controleert in Nederland of de regels worden nagekomen en of het product ook écht biologisch is.



2. Wat zijn kenmerken van biologische landbouw?



Een belangrijk kenmerk van biologische landbouw is dat de boeren geen gebruik maken van chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest. Het welzijn van de dieren en de natuur staat centraal bij de productie van biologische voeding. Verder houden boeren in het landbouwproces de biologische kringloop in stand door bijvoorbeeld biologische mest te gebruiken en natuurlijk afval te hergebruiken.



3. Wat is het verschil tussen biologisch en organisch?



De term ‘organisch’ komt in principe uit de Engelse taal, waar de vertaling naar het Nederlands ‘biologisch’ is. In Nederland gebruikt men de omschrijving ‘organisch’ echter om te verduidelijken dat een product voortgekomen is uit iets levends. ´Organisch´ betekent in Nederland dus niet automatisch dat een product ook ´biologisch´ is. Een product mag pas biologisch heten als het voldoet aan de genoemde richtlijnen.



4. Wanneer kiezen ouders voor biologische zuivelvoeding voor hun kinderen?



Borstvoeding is het beste en bevat alles wat een kindje nodig heeft voor een gezonde groei en ontwikkeling. Wanneer ouders (moeten) besluiten om over te stappen, dan is de biologische opvolgmelk van Neolac een verantwoord vervolg. Zo maken veel moeders bij het geven van borstvoeding bewustere keuzes in wat ze zelf eten en drinken, zoals de keuze voor biologische voeding, omdat ze dit doorgeven aan hun baby. Neolac biedt ouders en verzorgers de mogelijkheid om ook deze keuzes te kunnen maken als het gaat om vervolgvoeding. Biologische producten bestaan voor minstens 95% uit biologische ingrediënten. Neolac gaat een stapje verder: zo is bijvoorbeeld de moderne toevoeging GOS (een prebiotische vezel) in haar flesvoeding ook biologisch.



5. Hoe wordt de biologische zuivelvoeding van Neolac gemaakt?



Neolac is het enige merk dat biologische kindervoeding maakt van uitsluitend Nederlandse melk. De producten zijn gemaakt op basis van Verla, het eigen merk biologische melkpoeder afkomstig uit de fabriek in Ommen. Dit melkpoeder wordt geproduceerd van biologische melk, volledig afkomstig van Nederlandse boeren die uit passie en overtuiging voor biologisch kiezen. De andere fabrieken staan in Kampen, Leeuwarden en Heerenveen. De koeien staan gemiddeld 200 dagen per jaar in de wei maar als het te koud is gaan ze naar binnen, waar ze overigens ook biologisch voer krijgen. De boeren waar Neolac mee werkt, werken allemaal uit eigen overtuiging biologisch, sommige al tientallen jaren.



*Bron - Trendreport Market Research Nest van september ’17



**Bron - Rabobank rapport biologische consumententrends 2017 – klik hier om het hele artikel te lezen.