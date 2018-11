Meeesters in IT neemt BT Advise Staffing Nederland over

-Meeesters in IT versterkt haar positie in de Nederlandse detacheringsmarkt met de overname van de BT Advise Staffing business

Alle 70 BT Advise Staffing medewerkers gaan over naar Meeesters in IT

Apeldoorn, 7 november 2018 - Meeesters in IT heeft vandaag aangekondigd BT Advise Staffing in Nederland te hebben overgenomen. BT Advise Staffing is een consultancy business of unit die projectmanagers, servicemanagers en windows- en netwerkbeheerders levert aan meer dan 30 klanten in Nederland. De BT Advise Staffing activiteiten in Nederland, die vorig jaar een omzet van ongeveer 14 miljoen euro boekten, biedt werk aan 70 mensen vanuit het BT-kantoor in Amsterdam. De consultancy business of unit is sinds 1996 in handen van BT en ondersteunt in Nederland gevestigde grote ondernemingen en klanten in de publieke sector.

Meeesters in IT is een nuchtere Nederlandse onderneming die zich 100% richt op detachering van IT-professionals. In de afgelopen twee jaar is het bedrijf een succesvolle transformatie begonnen en aanzienlijk gegroeid. Vanuit een rol als broker en contractpartij heeft Meeesters in IT zich ontwikkeld tot een detacheringsbureau dat eigen medewerkers bij de klant detacheert. Educatie, expertise en ervaring zijn hier de sleutelwoorden - vandaar de drie e's. De detacheringsactiviteiten van BT Advise sluiten hier perfect op aan. Dankzij de overname kan Meeesters in IT zijn ambitie en groei verder vormgeven. De nadruk ligt hier vooral op het verdiepen van de kennis en vaardigheden van de nieuwe medewerkers.

Richard Bosman, directeur van Meeesters in IT BV, is tevreden over de overname. "We zijn trots op deze nieuwe stap, die perfect past bij onze visie: voorop lopen door ons voortdurend te blijven ontwikkelen." Met de uitbreiding kunnen we onze klanten nog beter van dienst zijn en het initiatief nemen. "We kijken vol enthousiasme uit naar de toekomst ! "

"We zijn verheugd dat BT Advise Staffing deel gaat uitmaken van Meeesters in IT," zegt Tomas Vanderick, CEO BT Benelux. "Dit is geweldig nieuws voor de klanten en medewerkers van BT Advise Staffing omdat de deal continuïteit en groeimogelijkheden biedt. Het is ook geweldig nieuws voor BT, omdat we hiermee verder uitvoering kunnen geven aan onze strategie, die zijn wereldwijde kennis en kunde toespitst op de netwerk-, cloud- en beveiligingsbehoeften van een gedefinieerde set van 800 multinationals. BT blijft sterk in Nederland, waar we veel van ’s werelds grootste bedrijven tot onze klanten kunnen rekenen, een aanzienlijk netwerk exploiteren en state-of-the-art redundante datacenters beheren. "

BT en Meeesters in IT zijn overeengekomen om de aankoopprijs niet bekend te maken.