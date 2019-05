World Animal Protection: Zorg om Japanse ottergekte

Influencers op sociale media en ottercafés in Japan zorgen voor een ottergekte: steeds meer mensen in Zuidoost-Azië willen een otter als huisdier. Een verontrustende trend, want uit undercoveronderzoek door World Animal Protection blijkt dat otters in toenemende mate worden gestroopt, gesmokkeld of gefokt om aan de groeiende internationale vraag naar het dier te voldoen.



In Japan duiken steeds meer ottercafés op. World Animal Protection legde er vast hoe het welzijn van otters ernstig wordt aangetast in deze cafés, waar de wilde dieren worden gehouden om klanten te vermaken. Zo is duidelijk te horen dat de otters janken en gillen terwijl klanten met ze knuffelen en spelen. De sociale otters worden zonder soortgenoten in kooien gehouden: zonder daglicht en soms zelfs zonder water. De dieren bijten en verwonden zichzelf en zijn duidelijk gestrest.



Karin Bilo, campagnemanager bij World Animal Protection Nederland: ‘Otters zien er schattig uit; te schattig voor hun eigen bestwil, waardoor mensen de wilde dieren ten onrechte aanzien voor een knuffeldier. Maar het blijven wilde dieren die niet in een huiskamer of café thuishoren. Het is wreed en gevaarlijk om een otter te houden en de handel in de soort zou net het laatste zetje in de verkeerde richting kunnen zijn voor een dier dat al met uitsterven wordt bedreigd. Op Facebook, YouTube en Instagram zien we blije baasjes poseren met hun exotische huisdieren. Het lijkt allemaal bijzonder en probleemloos en het brengt anderen op het idee dat het houden van wilde dieren prima is. Ook in Nederland zien we mensen witbuikegels, suikereekhoorns en zelfs stokstaartjes op sociale media promoten als huisdier, terwijl deze dieren volkomen ongeschikt zijn voor een leven in een huiskamer.'



'Mensen kunnen met geen mogelijkheid de ruimte en vrijheid nabootsen die otters in het wild hebben. Otters zijn geboren zwemmers, en sociaal; het zijn dieren die in grote familiegroepen leven. Mensen kunnen simpelweg niet voorzien in de behoeften van wilde dieren.'



Stroperij en handel



Uit het onderzoek van de internationale dierenbeschermingsorganisatie blijkt dat otterwelpjes uit het wild worden weggerukt bij hun ouders. De ouders overleven dit vaak niet, want zij zijn enorm beschermend over hun jongen.



Een georganiseerd netwerk van stropers en handelaren haalt de otterwelpen uit het wild en zet extra druk op de wilde populaties, die door het verlies van hun leefomgeving en de jacht voor hun vacht al onder grote druk staan. Drie van de vier ottersoorten in Zuidoost-Azië worden, volgens cijfers van de International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) nu met uitsterven bedreigd. Er is dringend aandacht nodig om de wrede handel en de frauduleuze kweek aan banden te leggen in Zuidoost-Azië.



World Animal Protection roept daarnaast mensen op om geen wilde dieren te kopen of kweken. Bilo: 'Trap niet in de mooie foto's en video's van wilde dieren die als huisdier worden gehouden. Wees een baas, word geen baas.'