Black Friday zorgt ook in de polder voor records

HemdVoorHem.nl, een webwinkel voor mannen gevestigd in de Haarlemmermeerpolder, heeft vanochtend alle records verbroken. “Berichtte Bol.com vorig jaar dat ze 25 bestellingen per seconde verwachtten te verwerken, wij deden vanmorgen 37 bestellingen per minuut”, aldus oprichter Michiel Snoek. “Dat is natuurlijk een stuk minder, maar ons team bestaat ook maar uit 26 medewerkers, van klantenservice tot magazijn medewerkers”.



Het aantal bestellingen is ver boven alle verwachtingen van HemdVoorHem.nl. “Natuurlijk waren wij al jaren stiekem jaloers op het succes van de grotere webwinkels, maar het succes van vandaag overtreft al onze voorstellingsmogelijkheden”.



“We denken dat het succes mede te danken is aan de grotere webwinkels, die met druk vanuit de pakketbezorgers, de aanbiedingen hebben verspreid. Was Black Friday tot vorig jaar voornamelijk op de dag zelf een koopjesfestijn, nu zie je bij de grote webshops al weken van te voren Black Friday deals. Bol.com heeft bijvoorbeeld vandaag alleen maar aanbiedingen op elektronica. Wij hebben alleen vandaag en dit weekend Black Friday acties. De klant verwacht op Black Friday zelf spectaculaire koopjes en nu ze die niet bij de grote webwinkels vinden, komen ze vanzelf bij ons uit. Ook de klant neppen met nep aanbiedingen, wat de afgelopen dagen veelvuldig in het nieuws was, helpt sommige webshops niet”.



“Uiteraard hebben we het succes ook te danken door goed te kijken naar de succes factoren van de Chinese en Amerikaanse webshops. Zo hebben we onze klanten in aanloop van Black Friday van te voren geïnformeerd over onze Black Friday deals, hebben we onze mobiele website verbeterd, social media ingezet en gezorgd voor een extra grote server capaciteit. Door goed in te kopen zorgt Black Friday ook echt voor nieuwe omzet en klanten. Dat is belangrijk zodat we een gezonde groei kunnen doormaken en extra werkgelegenheid kunnen creëren. Daarnaast kunnen we dan nog meer druk op onze leveranciers uit oefenen om duurzamer te produceren en veel minder plastic te gebruiken. Vandaag redden we ons met de hulp van lokale uitzendbureaus, voor aankomend jaar verwachten we 20 tot 25 nieuwe medewerkers in dienst te zullen nemen”.



Over HemdVoorHem.nl



HemdVoorHem.nl is in enkele jaren uitgegroeid van zolderkamer webwinkel tot een van de Nederlandse markleiders op het gebied van de online verkoop van heren. De webshop was reeds meerdere malen in de landelijke pers, onder meer door innovatieve oplossingen en opzienbarende onderzoeken.