Hart onder de Riem, een lief initiatief van en voor Brabanders

Het is een verwarrende tijd, waarin we ons als 2,5 miljoen Brabanders verbonden voelen in de strijd tegen het corona virus, maar dat wel Samen Alleen moeten doen. Dus niet zoals we gewend zijn even een een bakje koffie doen, geen drie zoenen meer of een hele dikke knuffel voor wie dat goed kan gebruiken. Zeker voor de oudere Brabanders is het soms erg stil, eenzaam en verdrietig nu niemand meer op bezoek mag komen. We voelen allemaal de behoefte om daar op onze eigen manier iets aan te doen en om mensen te laten voelen dat we ze niet vergeten. Omroep Brabant geeft daarom iedereen de gelegenheid om een persoonlijke videoboodschap in te sturen voor het tv-programma Hart onder de Riem.



Het concept is heel simpel: maak met je telefoon een filmpje van ongeveer een minuut waarin je bijvoorbeeld opa en oma de groetjes doet of de buurvrouw bedankt, omdat ze een extra pannetje soep heeft neergezet voor de deur. Hou de telefoon daarbij horizontaal. Stuur dat via whatsapp (06-53752022) in en Omroep Brabant zendt het uit.



Voor scholen is het misschien is wel een hele leuke extra weekopdracht voor de kinderen in de klas, zij kennen allemaal wel iemand die een lief filmpje met virtuele knuffel kan gebruiken.



Geen filmpje maar een tekstboodschap? Ook dat mag via whatsapp (06-53752022) naar Omroep Brabant toe. Dat komt dan onderin beeld voorbij.



Iedere dinsdagmiddag en woensdagmiddag is Hart onder de Riem op tv, tussen 15.15 uur en 17.15 uur. Tussen de wensen door laten we het allermooiste uit het rijke tv-archief van Omroep Brabant zien. Het populaire programma 'De Wandeling' met Rene Bastiaanse en Leon Hagedoorn bijvoorbeeld, of 'Natuurrijk' met Maud Hawinkels, 'Merlijn over de grens', herinneringen ophalen aan de Efteling in 'Op een dag' en mee op ronde met de dierenarts van de Beekse Bergen, Jacques Kaandorp in 'Komt een Aap bij de dokter'. En geschiedenisles van icoon Frank Lammers in de 'Canon van Lammers'.



Kijk iedere dinsdag en woensdagmiddag om 15.15 uur naar Omroep Brabant voor 'Hart onder de Riem. Of bekijk het programma online (terug) via omroepbrabant.nl/hartonderderiem