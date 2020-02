De elektrische motorfiets: schoon, snel en steeds populairder

Nu de elektrische auto gemeengoed is geworden, gaan ook steeds meer motorfietsfabrikanten op zoek naar manieren om de CO2-uitstoot te verminderen. Op MOTORbeurs Utrecht staat de elektrische motor dit jaar in de spotlights. Bezoekers kunnen daar zelf ervaren hoe het is om snel en geruisloos te rijden.



‘Het voelt alsof je in een straaljager zit,’ zegt Ron de Graaf over de LiveWire, de eerste elektrische motor van Harley-Davidson. ‘Hij is snel en heeft een enorm vermogen: in drie seconden trek je op van nul naar honderd kilometer per uur.’ De Graaf is eigenaar van de Harley-Davidson dealer in Rotterdam en Amsterdam. De LiveWire is sinds eind 2019 te koop: afgelopen maand leverde De Graaf de eerste modellen aan Nederlandse klanten. Zij zijn te spreken over het design en de ‘waanzinnige rijervaring’, aldus De Graaf.



Toegegeven: het geluid van batterijen klinkt niet zo imponerend als de ruige V-twin bij een traditionele motorfiets. En je kunt met een e-motor niet uren onbezorgd rijden, omdat je afhankelijk bent van laadpalen. Toch staan De Graaf en zijn klanten niet alleen in hun enthousiasme over de elektrische motorfiets. Het voertuig is aan een opmars bezig, blijkt uit cijfers van BOVAG en ACEM. In Nederland is het aantal verkochte ‘Full Electric Vehicles’ in zes jaar tijd bijna verviervoudigd. In de Europese Unie steeg het aantal verkochte elektrische motor- en bromfietsen in de eerste negen maanden van 2019 met 63 procent.



Nieuw en futuristisch



‘We zien vooral nichespelers de markt op komen,’ zegt Tom Huyskens van BOVAG. Startups storten zich gretig op de nieuwste technologie om een motorfiets te ontwikkelen die beter is voor het milieu en er tegelijkertijd goed uitziet. Zero Motorcycles en het Italiaanse merk Energica zijn het bekendst. Maar traditionele motorfabrikanten wagen zich eveneens aan de nieuwe manier van rijden: na BMW en Harley-Davidson gaan ook Honda, Yamaha, Suzuki en Kawasaki samen aan de slag om standaarden voor de e-motor te ontwikkelen.



‘Er is steeds meer vraag naar elektrische motoren,’ zegt Spencer Cutlan van het Finse merk Verge Motorcycles. ‘Veel motorrijders zijn klaar met de traditionele technologie. Ze zoeken iets wat anders en nieuw is, waarmee ze kunnen opvallen in de menigte.’ De motorfietsen van Verge zien er futuristisch uit: ze hebben naafloze wielen en worden onder meer aangedreven door elektromagneten. Ook is er een computer ingebouwd die vanzelf de software van de motor updatet, zoals bij een mobiele telefoon.



Voordelen van een e-motorfiets



Op MOTORbeurs Utrecht (van 20 t/m 23 februari in de Jaarbeurs Utrecht) kunnen bezoekers ervaren hoe dat nou rijdt, zo’n e-motor. Verschillende motormerken presenteren er hun elektrische modellen. Zo is de Hubless Electric Roadster van Verge er, evenals e-motoren van Zero Motorcycles en de LiveWire van Harley-Davidson. ‘Ook kunnen op een speciaal ingericht parcours kinderen vanaf zes jaar al een elektrische crossmotor rijden,’ licht brandmanager Martine Sterk toe. ‘Met de Electrocross bieden we een activiteit voor het hele gezin.’



Een elektrische motorfiets is duurder dan een traditionele motorfiets. Zo betaal je voor de LiveWire van Harley-Davidson 34 duizend euro, terwijl een ‘normale’ Harley bij tienduizend euro begint. Maar de onderhoudskosten liggen lager: er hoeft alleen remolie te worden verwisseld – bougies, luchtfilters en kleppen heeft een e-motor niet. En je bent geen geld kwijt aan benzine. Nederland telt momenteel bijna 40 duizend laadpalen. De afstand die je met een elektrische motor kunt afleggen, wordt steeds groter: de actieradius ligt meestal tussen 150 en 200 kilometer.



Vraag zal groeien



Nu zijn het vooral nog pioniers die een e-motor aanschaffen: milieubewuste motorrijders en gadgetfreaks die zich graag laven aan de nieuwste technische snufjes. Maar volgens BOVAG kan de elektrische motor de komende jaren een massaproduct worden. ‘De Europese regelgeving voor lage CO2-uitstoot geldt nu alleen voor auto’s. Zodra die ook van toepassing is op motorfietsen, zullen A-merken meer elektrische modellen bieden,’ zegt Tom Huyskens. ‘Bovendien is er nu ook nog geen fiscale regeling met lage bijtelling speciaal voor elektrische motorfietsen. Als dat wel zo is, wordt het aantrekkelijker om zo’n motor zakelijk aan te schaffen.’