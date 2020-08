15.000 ijsjes voor verpleeghuisbewoners

Deze week worden maar liefst 15.000 ijsjes uitgedeeld aan bewoners van verpleeghuizen. Met de heftige coronatijd en de zomerwarmte in gedachten, brengt seniorenorganisatie KBO-PCOB, in samenwerking met Hertog IJs en Zorgboodschap, de ijsjes langs verschillende zorglocaties voor ouderen. Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB: “Verpleeghuisbewoners hebben het de afgelopen tijd vaak moeilijk gehad. En de zomerse temperaturen zijn ook niet voor iedere senior aangenaam. Met deze actie hopen we verkoeling te bieden en een geluksmomentje te creëren.”



De ijsjes worden vanaf dinsdag 11 augustus door heel Nederland op zo’n 100 zorglocaties gratis aangeboden. Zorgboodschap zorgt ervoor dat de Hertog ijsjes op de juiste plek komen. Vanderkaa: “Ik ben erg blij met deze unieke samenwerking. Op deze manier kunnen senioren even hun gedachten verzetten en genieten van een leuk moment.”



Samenwerking



Met een kwart miljoen leden is KBO-PCOB de grootste seniorenorganisatie van Nederland met een sterk netwerk van lokale afdelingen. Met senioren die betrokken en van betekenis zijn voor elkaar en voor de samenleving. Deze ijsjesactie is samen met Hertog IJs, dat staat voor samen vieren van grote en kleine momenten. En Zorgboodschap is de totaalleverancier voor eten, drinken, non-food en facilitaire producten in zorginstellingen; voor levering op kleinschalig niveau alsmede foodservice-oplossingen in de horecakeuken van zorginstellingen.