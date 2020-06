Wereldprimeur in luchtontsmetting bij AED Studios

Deze week werd Studio 6 in de Belgische film- en televisiestudio's volledig uitgerust met een ‘Mid-Air Desinfection System’. De installatie zorgt voor de ontsmetting van de binnenlucht door middel van UVC ventilatiecilinders die rekening houden met de luchtcirculatie. AED Studios is daarmee de eerste eventlocatie ter wereld die de aanwezige lucht in de ruimte op een permanente basis ontsmet met UVC lichttechnologie in de strijd tegen COVID-19 en andere virussen en bacteriën.



Glenn Roggeman, CEO van AED group, lanceerde reeds in april de eerste UVC-armaturen onder het AED huismerk Luxibel. Het systeem werd verder doorontwikkeld voor grotere ruimtes met publiek waar ook rekening moet worden gehouden met de luchtcirculatie. Roggeman gebruikte hiervoor zijn kennis van aerodynamica die hij vergaarde tijdens zijn opleiding tot helikopterpiloot. “De belangrijkste troef van dit systeem is dat we ervoor zorgen dat de lucht die door de aanwezige gasten wordt uitgeademd naar boven wordt weggezogen door het aerodynamisch gepatenteerd systeem. Micro-organismen zoals bacteriën en virussen worden geneutraliseerd en kiemvrije lucht wordt opnieuw in de ruimte geblazen. Als ik de besmettingsgraad van het coronavirus bekijk, kan ik niet anders dan me aansluiten bij de virologen die bevestigen dat het virus zich ook door de lucht verspreidt. Als we opnieuw gaan samenkomen in afgesloten ruimtes met meerdere mensen samen, kan luchtontsmetting bijdragen tot een vermindering van besmetting. Ik zou me persoonlijk ook comfortabeler en veiliger voelen om zaken te bezoeken die een dergelijk systeem hebben geïnstalleerd.”



Vorige week publiceerde het Nederlandse bedrijf Signify (voorheen Philips Lighting) de testresultaten van UVC-licht op het coronavirus. UVC is volgens wetenschappers van de Boston University bewezen effectief bij het uitschakelen van het nieuwe coronavirus. In wetenschappelijke tests concludeerden ze dat de UVC-straling zeer efficiënt is om het coronavirus te neutraliseren. Aangezien Luxibel het UVC-ontsmettingsproces laat plaatsvinden in een volledig afgesloten toestel, is er geen risico op schadelijke straling op mensen.



Roggeman benadrukt dat UVC-ontsmetting een belangrijk onderdeel kan zijn in de multidisciplinaire aanpak tegen COVID-19 en hoopt ook op perspectief voor de zwaar getroffen events- en entertainment sector. “Naast de maatregelen rond social distancing, handhygiëne en het gebruik van persoonlijke bescherming, ben ik ervan overtuigd dat ook technologische innovaties kunnen bijdragen tot een betere bescherming. Behalve het ‘Mid-Air Disinfection System’ heb ik ook scanners laten ontwikkelen die we bij AED Studios zullen gebruiken om de lichaamstemperatuur van elke bezoeker bij aanvang van een event te controleren. Op deze manier willen we onze studio’s voorzien van technologie om onze bezoekers maximaal te beschermen.”