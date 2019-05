Bijna 3000 kinderen vieren voor het eerst Moederdag zonder moeder

Heeze, 10 mei 2019. Stichting WeesGelukkig vraagt op Moederdag (zondag 12 mei) aandacht voor kinderen die voor het eerst Moederdag vieren zonder Mama door symbolisch een Moederdagontbijt te doneren. Deze Stichting zet zich in voor kinderen die één of beide ouders verliezen door hun grootste wens uit te laten komen.



Uit een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat jaarlijks ruim 6000 minderjarigen (half)wees worden. Verlies je als kind beide ouders, dan ben je wees, verlies je één ouder, dan ben je halfwees. De helft van deze is jonger dan 12 jaar. Ongeveer één op de vijf overkomt dit voor hun zesde levensjaar. De helft wordt (half)wees in de pubertijd (12 tot 18 jaar).



Voorzitter en mede-oprichter van Stichting WeesGelukkig Daniël Smulders: “Door het doneren van een symbolisch Moederdagontbijt via de website WeesGelukkig.nl gaat de Stichting geld inzamelen om deze kinderen alles uit het leven te laten halen door hun wens uit te laten komen. Zo leren ze dat je, ook na een verdrietige periode, het leven moet beleven”.



Daniel Smulders, wiens vrouw overleed in november 2014 aan een hersentumor bleef achter met drie kleine kinderen van 11 en 8 jaar (tweeling). Samen met Sandra Verbeek, die ook haar partner heeft verloren en achterbleef met drie kleine kinderen van 12 (tweeling) en 9 jaar, is in 2017 Stichting WeesGelukkig opgericht. De wensen die de Stichting uitvoert zijn nooit materialistisch, maar altijd een beleving. Zo leren de kinderen dat je, ook na een verdrietige periode, het leven moet beleven. In de afgelopen maanden is Federico van 8 jaar brandweerman gemaakt. Heeft Faya van 15 haar favoriete dieren, de pinguïns, mogen voeren en zijn wensen uitgekomen rond voetbal, survival, make-over, paardrijden en meerijden in een stoere sportauto.



De Nederlandse Staat heeft Stichting WeesGelukkig aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).



Meer informatie: https://stichtingweesgelukkig.nl/



Video: