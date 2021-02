'Bewegen helpt kinderen zo gezond mogelijk uit de coronacrisis te komen'

Dit is een expertquote van Rebecca Beck van Kenniscentrum Sport & Bewegen, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Helft kinderen beweegt minder dan voor coronacrisis | ANP



Het is goed dat er gepleit wordt voor een landelijke aanpak om de leefstijl van kinderen te verbeteren. Samenwerking is belangrijk omdat ieder vanuit zijn/haar eigen context en mogelijkheden inzet op een gezonde leefstijl van kinderen. Beweging is één van de elementen die helpt kinderen zo gezond mogelijk uit deze pandemie te krijgen. Voldoende bewegen verkleint namelijk het risico op overgewicht, hart- en vaatziekten, diabetes en depressieve symptomen.



Voor kinderen is bewegen bovendien essentieel omdat het de botkwaliteit verbetert, net als de spierkracht en fitheid. De Gezondheidsraad heeft op basis van onderzoek richtlijnen opgesteld die aangeven hoeveel beweging nodig is om gezond te blijven. Voor kinderen van 4 tot 18 jaar geldt: één uur per dag matig intensief bewegen en drie keer per week bot- en spierversterkende oefeningen.



Bewegen heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen. Drie belangrijke ontwikkelgebieden waar beweging een positieve bijdrage aan levert zijn de motorische, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Er zijn nog veel meer redenen waarom bewegen belangrijk is voor jonge kinderen, denk aan goed slapen, zelfvertrouwen en omgaan met stress.



Het stimuleren van bewegen bij kinderen kan eenvoudig. Kies leuke activiteiten die goed binnen het dagritme passen.



Enkele tips:



-Bedenk hoe je in alledaagse activiteiten meer kunt bewegen. Wijs ouders bijvoorbeeld op de meerwaarde van actief transport naar school of de kinderopvang: met de fiets of lopend in plaats van met de auto zorgt voor meer beweging.



-Creëer beweegmomenten: bijvoorbeeld een ‘beweeghalfuurtje’ waarin je allerlei ‘sport’- activiteiten doet. Dat kan bijvoorbeeld met behulp van een erkende sport- en beweeginterventie in, zoals The Daily Mile. Je vindt ze op www.sportenbeweeginterventies.nl



-Maak gebruik van je fysieke inrichting en kies voor (speel)faciliteiten dat kinderen uitdaagt tot bewegen. Op een boomstam kunnen kinderen bijvoorbeeld balanceren en klimmen en klauteren.





Elke extra stap richting het stimuleren van (meer) bewegen bij kinderen, levert gezondheidswinst op. Investeren in bewegen vormt de basis voor een gezond en actief leven. Gewoontes die een kinderen op jonge leeftijd ontwikkelen zijn namelijk zeer bepalend voor de rest van hun leven. Kortom, bewegen is goed, méér bewegen is beter.



Rebecca Beck is specialist bewegen voor 0-4 jaar bij Kenniscentrum Sport & Bewegen.