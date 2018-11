SOS Kinderdorpen kiest voor Arian Buurman als nieuwe algemeen directeur

Arian Buurman (52) is benoemd tot algemeen directeur van SOS Kinderdorpen Nederland. Zij volgt per 1 januari 2019 Margot Ende op, die haar functie verruilt voor die van Directeur van Stichting Het Vergeten Kind. Buurman was sinds 2015 Voorzitter van de Raad van Toezicht van de internationale kinderontwikkelingsorganisatie.



“Arian heeft brede commerciële – en algemene managementervaring met veel passie voor het werk van SOS Kinderdorpen”, aldus Menno Antal, namens de Raad van Toezicht. “Tijdens onze zoektocht naar een nieuwe directeur bleek zij de beste van vele tientallen kandidaten. Na een zorgvuldig selectieproces bleek zij het meest geschikt om Margot met al haar kennis en ervaring op te volgen”. Antal voegt toe dat de Raad van Toezicht Margot bijzonder dankbaar is voor haar jarenlange inzet.



Persoonlijke overtuiging



SOS Kinderdorpen streeft ernaar om met tal van projecten wereldwijd kinderen zonder ouders of veilig thuis een liefdevolle familiebasis te geven. De organisatie biedt met de zorg in de kinderdorpen, familieversterkende programma’s en noodhulp vele kinderen concreet toekomstperspectief. “Een veilig en hecht gezin is een fundamentele, maar niet vanzelfsprekende waarde in het leven van ieder kind, waarvoor ik mij met volle persoonlijke overtuiging wil inzetten” zegt Buurman. “Ik kijk er enorm naar uit om met ons team de verbinding tussen organisatie en donateurs verder te versterken en ook anderen te inspireren met de impact van ons werk. Dat alles moeten we doen met een eigentijdse organisatie die gebruik maakt van moderne technologie”, aldus Buurman.



Arian Buurman werkte onder andere bij American Cyanamid, Boots Healthcare en was Algemeen Directeur bij Ster. Momenteel is zij commissaris bij Mediahuis N.V en Detailresult Groep N.V. Ze is getrouwd en heeft twee kinderen.



Nieuwe rolverdeling Raad van Toezicht



Menno Antal heeft de rol van voorzitter van de Raad van Toezicht op zich genomen. Verder bestaat de Raad van Toezicht uit Edwin Smelt, Manon Leijten, Alfred Levi, Philip van Verschuer en Mariëlle Bruning.



Over SOS Kinderdorpen



SOS Kinderdorpen is een kinderontwikkelingsorganisatie die al bijna 70 jaar hulp biedt aan kinderen en families in 135 landen en gebieden. De organisatie werkt vanuit de visie dat elk kind een liefdevolle en veilige familie nodig heeft. Momenteel geven we wereldwijd bijna 600.000 kinderen een solide basis om zich optimaal te ontwikkelen tot kansrijke en zelfstandige volwassenen. Dit gebeurt het liefst binnen de eigen familie, maar als dat niet meer kan dan in een SOS familie. Kijk voor meer informatie op www.soskinderdorpen.nl.